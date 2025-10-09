Кривому Рогу загрожує сценарій Алчевська? Що може призвести до такої катастрофи

Колапс може бути куди гіршим, оскільки це місто крупніше за Алчевськ

У той час як у західній частині України ситуація залишається стабільною, у прифронтових областях та центрі зима обіцяє бути дуже важкою. За температури -25, у Кривому Розі може статися катастрофа страшніша, ніж була в Алчевську 2006 року.

Що потрібно знати:

Зима у прифронтових та центральних областях України може бути дуже важкою

Існує ризик масштабної енергетичної аварії в Кривому Розі, порівнянної або гіршої за трагедію в Алчевську 2006 року

Причинами потенційної аварії є критичний стан трубопроводів та стара ТЕС, яка збудована у 1927 році.

Про це "Телеграфу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Колапсу сприятиме критичний стан трубопроводів та місцевої ТЕС.

Нинішній опалювальний сезон, за його словами, несе потенційний ризик масштабної енергетичної аварії, яка може виявитися значно серйознішою за відому трагедію в Алчевську 2006 року. Тоді через сильні морози та пошкодження мереж без тепла залишилося все місто.

"При тому, якщо мінусова температура буде, як тоді в Алчевську — мінус 25... Якщо це станеться цього опалювального сезону, то в Кривому Розі буде трагедія набагато складніша, ніж була в Алчевську", — зазначає він.

Попенко нагадав, що 2006 року на відновлення Алчевська з’їхалися тисячі людей з усієї України, і попри це, процес тривав тижнями. Водночас Кривий Ріг — масштабніше місто, і кількість постраждалих там минулої зими була в кілька разів більшою.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг

На його думку, за температури -20 градусів і нижче, якщо одночасно замерзне 500-600 багатоквартирних будинків, система не витримає. Особливо з огляду на критичний стан трубопроводів у місті.

Пункти обігріву, які використовували мешканці Алчевська взимку 2006 року. Фото: Олег Притикін

Окремо експерт звертає увагу на технічний стан місцевої ТЕС, яка була збудована ще 1927 року і сьогодні, за його словами, не функціонує. У разі різкого похолодання комбінована проблема з мережами, обладнанням та старими системами може призвести до аварії, яку неможливо буде оперативно ліквідувати.

Нагадаємо, наслідки нещодавніх масованих російських обстрілів можуть змусити Україну витратити близько 1,9 млрд євро на імпорт газу, щоб пройти зиму. 3 жовтня удари по Харківській та Полтавській областях вивели з ладу приблизно 60% вітчизняного видобутку природного газу.