Кривому Рогу угрожает сценарий Алчевска? Что может привести к такой катастрофе

Коллапс может быть куда хуже, поскольку этот город крупнее Алчевска

В то время как в западной части Украины ситуация остается стабильной, в прифронтовых областях и центре зима обещает быть очень тяжелой. При температуре -25, в Кривом Роге может случиться катастрофа страшнее, чем была в Алчевске в 2006 году.

Что нужно знать:

Зима в прифронтовых и центральных областях Украины может быть очень тяжелой

Существует риск масштабной энергетической аварии в Кривом Роге, сравнимой или хуже трагедии в Алчевске 2006 года

Причинами потенциальной аварии являются критическое состояние трубопроводов и старая ТЭЦ, которая построена в 1927 году

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Коллапсу будет способствовать критическое состояние трубопроводов и местной ТЭС.

Нынешний отопительный сезон, по его словам, несет потенциальный риск масштабной энергетической аварии, которая может оказаться значительно серьезнее, чем известная трагедия в Алчевске в 2006 году. Тогда из-за сильных морозов и повреждений сетей без тепла остался весь город.

"При том, если минусовая температура будет, как тогда в Алчевске – минус 25… Если это произойдет в этот отопительный сезон, то в Кривом Роге будет трагедия гораздо сложнее, чем была в Алчевске", – отмечает он.

Попенко напомнил, что в 2006 году на восстановление Алчевска съехались тысячи людей со всей Украины, и, несмотря на это, процесс длился неделями. В то же время Кривой Рог — более масштабный город, и количество пострадавших там прошлой зимой было в несколько раз больше.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг

По его мнению, при температуре -20 градусов и ниже, если одновременно замерзнет 500-600 многоквартирных домов, система не выдержит. Особенно учитывая критическое состояние трубопроводов в городе.

Пункты обогрева, которые использовали жители Алчевска зимой 2006 года. Фото: Олег Притыкин

Отдельно эксперт обращает внимание на техническое состояние местной ТЭЦ, которая была построена еще в 1927 году и сегодня, по его словам, не функционирует. В случае резкого похолодания — комбинированная проблема с сетями, оборудованием и старыми системами может привести к аварии, которую невозможно будет оперативно ликвидировать.

Напомним, последствия недавних массированных российских обстрелов могут заставить Украину потратить около 1,9 млрд. евро на импорт газа, чтобы пройти зиму. 3 октября удары по Харьковской и Полтавской областям вывели из строя примерно 60% отечественной добычи природного газа.