"Якщо не погано, то..." Експерт розповів, скільки газу Україна втратила через обстріли

Після атак росіян ситуація з газом в Україні стала критичною

У той час як у західній частині України становище залишається стабільним, у прифронтових областях та центрі зима обіцяє бути дуже важкою. А після нещодавніх російських повітряних атак газової інфраструктури ситуація з блакитним паливом стала критичною.

Що потрібно знати:

Про це "Телеграфу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Ворожі обстріли обнулили понад половину українського видобутку.

Після нещодавніх ракетних ударів по Харківській та Полтавській областях, які знищили близько 60% вітчизняного видобутку, ситуація з газом стала критичнішою, стверджує експерт.

"Ситуація з газом ще гірша стала… Якщо не погано – то дуже погано. Втративши видобуток, ми розуміємо, що нам потрібно ще докуповувати. Ще не менше 20%", – каже він.

На тлі загроз нових ударів та потенційного дефіциту Україна звернулася до європейських партнерів за допомогою — як із постачанням газу, так і із коштами на його закупівлю. За словами Попенка, йдеться не лише про закупівлю, а й про пошук екстрених джерел фінансування.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг

"І президент звернувся, і всі інші звернулися до наших європейських партнерів, щоб нам ще газ дали і гроші дали на це… Потрібно думати, шукати кошти, де закупити імпорт, щоб пройти нормальний опалювальний сезон", – зазначає фахівець.

Водночас він не виключає, що частина песимістичних оцінок — це також тактика "Нафтогазу" для отримання додаткових бюджетних дотацій.

"Можливо, що Нафтогаз таким шляхом вибиває собі гроші... Як це було з Коболєвим, Вітренко: Коболєв говорив, що ми збиткові, і просив компенсацію з бюджету за різницю між ринковою та реальною вартістю газу... Нафтогаз і зараз може собі такі плюшки вибивати", — робить висновок Попенко.

Нагадаємо, експерт також зазначив, що нинішній опалювальний сезон несе потенційний ризик масштабної енергетичної аварії у Кривому Розі, яка може виявитися значно серйознішою, ніж відома трагедія в Алчевську у 2006 році.