Не можуть збити усі "шахеди"? Як насправді працюють мобільні вогневі групи (відео)

Як збиття дрона відбувається на ділі, показав ведучий Комаров

Росія щодня атакує Україну "шахедами", які регулярно збивають мобільні групи та сили ППО. Проте у багатьох є питання: чому ж іноді робота вогневих груп не на 100% ефективна.

Як розповів журналіст, ведучий "Світ навиворіт" Дмитро Комаров в матеріалі на YouTube, робота цього підрозділу досить специфічна. Адже фактично у кожної мобільної вогневої групи є свій умовний радіус дії.

Якщо ж дрон літає трохи лівіше-правіше і не потрапляє в цю зону, конкретна мобільна група не може його збити. На відео, де Комаров показав специфіку роботи цього підрозділу, це досить добре видно.

Адже під час чергової атаки дрон літав не в зоні ураження групи, де був журналіст, а поруч, тому його збивали сусідні вогневі групи. І така ситуація трапляється досить часто. Хоча, на перший погляд, здається, що збити дрон не так й важко. Але, як видно на відео, чують його вогневі групи добре, але от, щоб збити, треба майстерність і вміння.

"Зрештою, цей безпілотник так і не заходить у нашу зону ураження і летить туди, де стоїть інший підрозділ. Тому так багато працює цих мобільних вогневих груп. Тому що ти ніколи не знаєш, як він полетить", — каже Комаров.

Нагадаємо, що росіяни обрали нову тактику для обстрілу України. Тепер намагаються зосереджуватися на якомусь місті чи районі та буквально хочуть знищити всю енергетичну інфраструктуру. Щоб максимально захистити небо над нашою країною, у партнерів необхідно просити вертольоти, каже народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк.

