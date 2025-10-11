"Головне, плазма ціла". Українці вражені станом квартири в Одесі, куди влетів "шахед" (відео)

Росія вночі атакувала місто дронами

Внаслідок російської атаки на Одесу в ніч на 11 жовтня в одну з квартир залетів "шахед". Дрон ймовірніше був без бойової частини, адже пожежа не виникала.

Відповідне відео публікують місцеві пабліки. Зазначається, що дрон влучив у багатоповерхівку на Французькому бульварі.

На відео видно, що у квартиру залетів дрон або його частина. Адже на підлозі валяються уламки БПЛА, скло тощо. Однак у квартирі не виникло пожежі, адже "шахед" не взірвався. Ймовірне це був дрон-обманка без бойової частини.

Таку ж думки пишуть й користувачі у коментарях. За їх словами, на відео не "шахед", а частина дрона Герань. Адже якби дрон дійсно взірвався у квартирі, руйнування були б більшими та виникла пожежа. Однак дехто жартував з цієї ситуації, написавши, що треба було з протилежної стіни відчинити вікно, аби дрон пролетів наскрізь. Деякі користувачі звернули увагу й на те, що телевізор в кімнаті вцілів.

Нагадаємо, що під час російської атаки на Одесу 11 жовтня у багатьох районах зникло світло, також є проблеми з водопостачанням, а на Чернігівщині під удар потрапили автомобілі "Чернігівобленерго". Відомо, що в Одесі після вибухів спалахнули пожежі на об'єкті енергетичної інфраструктури та триповерхової будівлі готельно-ресторанного комплексу

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни 10 жовтня атакували Дніпро КАБами. Над містом здійнявся дим.