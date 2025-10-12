Звучить як смішне прізвисько: ви не повірите, скільки носіїв цього імені мешкає в Україні
Сьогодні на території України проживає несподівано багато людей із цим ім’ям
Серед цікавих та досить незвичайних українських імен, які раніше були поширеними, але сьогодні стали рідкістю, можна назвати ім’я Текля. В Україні нині є понад дві тисячі його носіїв.
Інформація про це опублікована на сайті "Рідні". Там зазначено, що більшість проживає в західних областях країни.
Попри смішне звучання ім’я Текля має давньогрецьке походження і походить від імені Theokleia, що означає "Божа слава". Це одне зі старовинних імен відоме ще з часів раннього християнства.
Найбільшу популярність воно набуло завдяки святій Теклі — учениці апостола Павла, яку вшановують як одну з перших жінок-проповідниць і мучениць. У православній традиції вшанування пам’яті святої Текли відзначається 7 жовтня (за новим стилем), і цього дня заведено вітати з іменинами всіх жінок з цим рідкісним ім’ям.
Він має забавні зменшувальні форми: Теклонька, Теклочка, Теклуня, Теклюня, Теклюся, Теця.
Його також мала знаменита довгожителька, уродженка Львівської області. Текля Юневич, яка померла у 2022 році, офіційно визнана найстарішою людиною в історії, яка народилася на території сучасної України, а також найстарішою людиною в історії Польщі.
Примітно, що у Ковельському районі Волинської області є навіть село під назвою Текля, через яке тече річка з однойменною назвою.
За старих часів ім’я Текля зустрічалося досить часто на території сучасної України, але згодом стало рідкістю. Воно було популярним у XX столітті серед українських селянок. Проте сьогодні в країні все ще мешкає 2530 осіб на ім’я Текля.
Найбільша концентрація його носіїв у Козівському районі Тернопільської області, де їх 89, а одна Текля припадає на 324 мешканці. Крім того, в Україні мешкає 21 Текла, та 632 власниць імені Фекла, яке є російською версією імені. Найвища концентрація цього варіанта – у Татарбунарському районі Одеської області, де мешкає 11 Фекл.
Раніше ми розповіли про кумедне українське ім’я Мокрина, яке також не зникло з карти України. Хоча воно менш поширене, ніж Текля, у нашій країні мешкає кілька сотень його носіїв.