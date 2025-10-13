В Україні екстрені відключення електрики: які області залишились без світла

Звичні графіки під час екстреного обмеження не діють

В Україні у понеділок, 13 жовтня, зранку вводять екстрені відключення світла. Наразі їх застосовують до Донецької та Дніпропетровської областей, а також ще кількох регіонів.

Що треба знати:

Які графіки відключень діють

Чому ввели екстрені відключення електроенергії

Коли ввімкнуть світло

Як повідомляє ДТЕК, на Донеччині та Дніпропетровщині ввели екстрені відключення з 9 ранку 13 жовтня. У цих областях почали відключати світло без застосування графіків. Також обмеження торкнулись й Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Сумської областей. Причина – наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.

Адже екстрені відключення відрізняють від планових тим, що їх вводять на час дефіциту в мережі. Тобто спрогнозувати їх тривалість чи почерговість неможливо. Однак слід розуміти, що відключення не торкнуться критичної інфраструктури, а якщо вона й потрапить під них — є генератори.

Не пропустіть: Чому енергетика Чернігівщини не втримала удар та що чекає на Київ? Геннадій Рябцев про нову тактику росіян.

Відключення світла в Харківській області

Наразі Укренерго закликає українців заощаджувати електроенергію, особливо під час похолодання та в години пік. Адже постраждала від російських атак мережа, не витримує навантаження.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня Росія атакувала Одещину та Харківщину. В Одесі, попри активну роботу ППО та збиття ворожих безпілотників, сталося влучання. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок російського удару 11 жовтня в Одесі та Чернігівщині зникло світло, а подекуди навіть вода.