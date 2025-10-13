Нова тактика росіян: чому врятуватися від "Кинджала" стало в рази складніше

У мережі з’явилося фото, яке може говорити про зміну тактику запуску "Кинджалів"

Росія змінила тактику запусків балістичних ракет "Кинджал" по Україні і зреагувати на атаку стало в рази складніше. Винищувач завдає ударів із глибини території РФ, минаючи зону раннього сповіщення України, а системи повітряного спостереження скорочують час українських Повітряних сил на розгортання засобів ППО.

Що потрібно знати:

Використання дозаправки у повітрі збільшує дальність та тривалість польоту МіГ-31

Ракета "Кинджал" долітає до українських міст за 3-7 хвилин.

Patriot зараз здатні досягти показників перехоплення лише у 6% порівняно з попереднім максимумом у 80%

"Кинджал" може вражати цілі на відстані до 2000 км.

Про це пише KyivPost. У матеріалі зазначається, що OSINT Warfare опублікував фотографію, на якій, ймовірно, знято російського винищувача-бомбардувальника МіГ-31К/Л з балістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал", що дозаправляється в повітрі літаком-заправником Іл-78. Імовірно, він знаходився над територією Росії.

МіГ-31 К/Л із ракетою "Кинджал". Фото: OSINT Warfare

Військові коментатори розглядають це як зміну тактики. Використання дозаправки в повітрі збільшує дальність та тривалість польоту МіГ-31, дозволяючи йому довше перебувати у повітрі перед запуском ракет.

Крім того, нещодавно у матеріалі Financial Times західні чиновники зазначали, що здатність України перехоплювати удари балістичних ракет стала набагато складнішою. Це говорить про те, що скорочення часу попередження та здатність ракет "Кинджал"/"Іскандер" змінювати курс у процесі польоту знизили показники перехоплення. Що важливо, зараз системи Patriot, які перебувають на озброєнні України, здатні досягти показників перехоплення лише у 6% порівняно з попереднім максимумом 80%.

За скільки "Кинджал" долітає до українських міст

На зазначеній нижче інфографіці розраховано час, за який "Кинджал" долітає до різних міст України з аеродрому "Саваслейка".

Київ — 3 хвилини 5 секунд

Запоріжжя — 3 хвилини 50 секунд

Дніпро — 3 хвилини 20 секунд

Харків — 3 хвилини рівно

Суми — 1 хвилина 30 секунд

Рівне — 5 хвилин 10 секунд

Львів — 6 хвилин 20 секунд

Ужгород — 7 хвилин 20 секунд

Полтава — 2 хвилини 40 секунд

Херсон — 4 хвилини 55 секунд

Миколаїв — 5 хвилин 20 секунд

Одеса — 5 хвилин 10 секунд

Вінниця — 3 хвилини 40 секунд

Черкаси — 4 хвилини 50 секунд

За скільки "Кинджал" долітає із Саваслейки

Аеродром "Саваслейка" розташований у Нижньогородській області Росії.

Саваслейка на карті

При запуску "Кинджалів" із Липецької області час змінюватиметься.

За скільки "Кинжал" долітає під час запуску з Липецької області

Що відомо про ракету "Кинджал"

"Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнято на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Максимальна швидкість ракети – 4080 м/с або 14688 км/год. Може вражати цілі з відривом до 2000 км. Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО.

МіГ-31 К з ракетою "Кинжал". Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 жовтня в Росії розбився носій "Кинджалів". Його екіпаж нібито встиг катапультуватись і вижив, як стверджують росіяни.