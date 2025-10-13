Укр

Новая тактика россиян: почему спастись от "Кинжала" стало в разы сложнее

Анастасия Мокрик
Россияне изменили тактику запуска "Кинжалов"
Россияне изменили тактику запуска "Кинжалов".

В сети появилось фото, которое может говорить об изменении тактику запуска "Кинжалов"

Россия изменила тактику запусков баллистических ракет "Кинжал" по Украине и среагировать на атаку стало в разы сложнее. Истребитель наносит удары из глубины территории РФ, минуя зону раннего оповещения Украины, а системы воздушного наблюдения сокращают время украинских Воздушных сил на развёртывание средств ПВО.

Что нужно знать:

  • Использование дозаправки в воздухе увеличивает дальность и продолжительность полёта МиГ-31
  • Ракета "Кинжал" долетает до украинских городов за 3-7 минут
  • Patriot сейчас способны достичь показателей перехвата всего лишь в 6% по сравнению с предыдущим максимумом в 80%
  • "Кинжал" может поражать цели на расстоянии до 2000 км

Об этом пишет KyivPost. В материале отмечается, что OSINT Warfare опубликовал фотографию, на которой, вероятно, запечатлен российский истребитель-бомбардировщик МиГ-31К/Л с баллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал", дозаправляющийся в воздухе самолётом-заправщиком Ил-78. Предположительно, он находился над территорией России.

МиГ-31 с ракетой "Кинжал"
МиГ-31 К/Л с ракетой "Кинжал". Фото: OSINT Warfare

Военные комментаторы рассматривают это как изменение тактики. Использование дозаправки в воздухе увеличивает дальность и продолжительность полёта МиГ-31, позволяя ему дольше находиться в воздухе перед запуском ракет.

Кроме того, недавно в материале Financial Times западные чиновники отмечали, что способность Украины перехватывать удары баллистических ракет стала намного сложнее. Это говорит о том, что сокращение времени предупреждения и способность ракет "Кинжал"/"Искандер" менять курс в процессе полета снизили показатели перехвата. Что важно, сейчас системы Patriot, находящиеся на вооружении Украины, способны достичь показателей перехвата всего лишь в 6% по сравнению с предыдущим максимумом в 80%.

За сколько "Кинжал" долетает до украинских городов

На указанной ниже инфографике рассчитано время, за которое "Кинжал" долетает до разных городов Украины с аэродрома "Саваслейка".

  • Киев — 3 минуты 5 секунд
  • Запорожье — 3 минуты 50 секунд
  • Днепр — 3 минуты 20 секунд
  • Харьков — 3 минуты ровно
  • Сумы — 1 минута 30 секунд
  • Ровно — 5 минут 10 секунд
  • Львов — 6 минут 20 секунд
  • Ужгород — 7 минут 20 секунд
  • Полтава — 2 минуты 40 секунд
  • Херсон — 4 минуты 55 секунд
  • Николаев — 5 минут 20 секунд
  • Одесса — 5 минут 10 секунд
  • Винница — 3 минуты 40 секунд
  • Черкассы — 4 минуты 50 секунд
За сколько времени "Кинжал" долетает до городов Украины
За сколько "Кинжал" долетает с Саваслейки

Аэродром "Саваслейка" расположен в Нижнегородской области России.

Где находится аэродром Саваслейка
Саваслейка на карте

При запуске "Кинжалов" из Липецкой области время будет меняться.

Сколько "Кинжал" летит до Украины
За сколько "Кинжал" долетает при запуске из Липецкой области

Что известно о ракете "Кинжал"

"Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Максимальная скорость ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч. Может поражать цели на расстоянии до 2000 км. Эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО.

Как выглядит ракета "Кинжал"
МиГ-31 К с ракетой "Кинжал". Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 октября в России разбился носитель "Кинжалов". Его экипаж якобы успел катапультироваться и выжил, как утверждают россияне.

