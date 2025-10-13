Новая тактика россиян: почему спастись от "Кинжала" стало в разы сложнее
В сети появилось фото, которое может говорить об изменении тактику запуска "Кинжалов"
Россия изменила тактику запусков баллистических ракет "Кинжал" по Украине и среагировать на атаку стало в разы сложнее. Истребитель наносит удары из глубины территории РФ, минуя зону раннего оповещения Украины, а системы воздушного наблюдения сокращают время украинских Воздушных сил на развёртывание средств ПВО.
Что нужно знать:
- Использование дозаправки в воздухе увеличивает дальность и продолжительность полёта МиГ-31
- Ракета "Кинжал" долетает до украинских городов за 3-7 минут
- Patriot сейчас способны достичь показателей перехвата всего лишь в 6% по сравнению с предыдущим максимумом в 80%
- "Кинжал" может поражать цели на расстоянии до 2000 км
Об этом пишет KyivPost. В материале отмечается, что OSINT Warfare опубликовал фотографию, на которой, вероятно, запечатлен российский истребитель-бомбардировщик МиГ-31К/Л с баллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал", дозаправляющийся в воздухе самолётом-заправщиком Ил-78. Предположительно, он находился над территорией России.
Военные комментаторы рассматривают это как изменение тактики. Использование дозаправки в воздухе увеличивает дальность и продолжительность полёта МиГ-31, позволяя ему дольше находиться в воздухе перед запуском ракет.
Кроме того, недавно в материале Financial Times западные чиновники отмечали, что способность Украины перехватывать удары баллистических ракет стала намного сложнее. Это говорит о том, что сокращение времени предупреждения и способность ракет "Кинжал"/"Искандер" менять курс в процессе полета снизили показатели перехвата. Что важно, сейчас системы Patriot, находящиеся на вооружении Украины, способны достичь показателей перехвата всего лишь в 6% по сравнению с предыдущим максимумом в 80%.
За сколько "Кинжал" долетает до украинских городов
На указанной ниже инфографике рассчитано время, за которое "Кинжал" долетает до разных городов Украины с аэродрома "Саваслейка".
- Киев — 3 минуты 5 секунд
- Запорожье — 3 минуты 50 секунд
- Днепр — 3 минуты 20 секунд
- Харьков — 3 минуты ровно
- Сумы — 1 минута 30 секунд
- Ровно — 5 минут 10 секунд
- Львов — 6 минут 20 секунд
- Ужгород — 7 минут 20 секунд
- Полтава — 2 минуты 40 секунд
- Херсон — 4 минуты 55 секунд
- Николаев — 5 минут 20 секунд
- Одесса — 5 минут 10 секунд
- Винница — 3 минуты 40 секунд
- Черкассы — 4 минуты 50 секунд
Аэродром "Саваслейка" расположен в Нижнегородской области России.
При запуске "Кинжалов" из Липецкой области время будет меняться.
Что известно о ракете "Кинжал"
"Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Максимальная скорость ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч. Может поражать цели на расстоянии до 2000 км. Эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 октября в России разбился носитель "Кинжалов". Его экипаж якобы успел катапультироваться и выжил, как утверждают россияне.