Новая тактика россиян: почему спастись от "Кинжала" стало в разы сложнее

В сети появилось фото, которое может говорить об изменении тактику запуска "Кинжалов"

Россия изменила тактику запусков баллистических ракет "Кинжал" по Украине и среагировать на атаку стало в разы сложнее. Истребитель наносит удары из глубины территории РФ, минуя зону раннего оповещения Украины, а системы воздушного наблюдения сокращают время украинских Воздушных сил на развёртывание средств ПВО.

Что нужно знать:

Использование дозаправки в воздухе увеличивает дальность и продолжительность полёта МиГ-31

Ракета "Кинжал" долетает до украинских городов за 3-7 минут

Patriot сейчас способны достичь показателей перехвата всего лишь в 6% по сравнению с предыдущим максимумом в 80%

"Кинжал" может поражать цели на расстоянии до 2000 км

Об этом пишет KyivPost. В материале отмечается, что OSINT Warfare опубликовал фотографию, на которой, вероятно, запечатлен российский истребитель-бомбардировщик МиГ-31К/Л с баллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал", дозаправляющийся в воздухе самолётом-заправщиком Ил-78. Предположительно, он находился над территорией России.

МиГ-31 К/Л с ракетой "Кинжал". Фото: OSINT Warfare

Военные комментаторы рассматривают это как изменение тактики. Использование дозаправки в воздухе увеличивает дальность и продолжительность полёта МиГ-31, позволяя ему дольше находиться в воздухе перед запуском ракет.

Кроме того, недавно в материале Financial Times западные чиновники отмечали, что способность Украины перехватывать удары баллистических ракет стала намного сложнее. Это говорит о том, что сокращение времени предупреждения и способность ракет "Кинжал"/"Искандер" менять курс в процессе полета снизили показатели перехвата. Что важно, сейчас системы Patriot, находящиеся на вооружении Украины, способны достичь показателей перехвата всего лишь в 6% по сравнению с предыдущим максимумом в 80%.

За сколько "Кинжал" долетает до украинских городов

На указанной ниже инфографике рассчитано время, за которое "Кинжал" долетает до разных городов Украины с аэродрома "Саваслейка".

Киев — 3 минуты 5 секунд

Запорожье — 3 минуты 50 секунд

Днепр — 3 минуты 20 секунд

Харьков — 3 минуты ровно

Сумы — 1 минута 30 секунд

Ровно — 5 минут 10 секунд

Львов — 6 минут 20 секунд

Ужгород — 7 минут 20 секунд

Полтава — 2 минуты 40 секунд

Херсон — 4 минуты 55 секунд

Николаев — 5 минут 20 секунд

Одесса — 5 минут 10 секунд

Винница — 3 минуты 40 секунд

Черкассы — 4 минуты 50 секунд

За сколько "Кинжал" долетает с Саваслейки

Аэродром "Саваслейка" расположен в Нижнегородской области России.

Саваслейка на карте

При запуске "Кинжалов" из Липецкой области время будет меняться.

За сколько "Кинжал" долетает при запуске из Липецкой области

Что известно о ракете "Кинжал"

"Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Максимальная скорость ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч. Может поражать цели на расстоянии до 2000 км. Эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО.

МиГ-31 К с ракетой "Кинжал". Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 октября в России разбился носитель "Кинжалов". Его экипаж якобы успел катапультироваться и выжил, как утверждают россияне.