Мільйони податків і не тільки. Чим відзначились виші, якими керує Ківалов

Ківалов має понад 50 років робочого стажу і відповідну пенсію

Поки в мережі бурхливо обговорюють пенсію екснардепа Сергія Ківалова, яку скоротили до 51 тисячі грн, він продовжує працювати та сплачувати величезні податки. Сума відрахувань до бюджету становить мільйони гривень щомісяця.

Що треба знати:

Ківалову скоротили пенсію з 246 тисяч до майже 51 тисяч грн

Попри отримання пенсії, екс-нардеп продовжує працювати у шістьох приватних вишах

Сума сплачених Ківаловим податків і внесків приблизно дорівнює відрахуванням вісімдесяти тисяч українців

Попри свій вік Ківалов продовжує працювати та отримувати зарплату як керівник шести корпоративних навчальних закладів. Серед них Міжнародний університет та Київський університет інтелектуальної власності та права. Заклади повністю комерційні і держава не витрачає кошти на їх утримання. Однак університети сплачують податки від своїх доходів: 18% податку на прибуток, 5% військового збору та 22% єдиного внеску на соціальне страхування за своїх працівників.

До прикладу, лише Міжнародний університет щорічно вносить до бюджету 28-30 мільйонів гривень. Разом з усіма навчальними закладами, очолюваними Сергієм Ківаловим, під час повномасштабного вторгнення до державного бюджету було перераховано майже пів мільярда гривень. При цьому, якщо враховувати мінімальну зарплату в 8000 грн, середній українець перераховує до бюджету 1760 грн податками та зборами.

Сергій Ківалов разом із колективом приватного Міжнародного університету

Таким чином, сума сплачених екс-нардепом податків дорівнює відрахуванням вісімдесяти тисяч українців, а це можна порівняти з населенням цілого міста. При цьому перерахованих їм до бюджету грошей може вистачити Ківалову на виплату передбаченої законом пенсії протягом ще мінімум 300 років.

Сергій Ківалов та студенти Київського університету інтелектуальної власності та права

Окрім того, у закладах якими опікується Ківалов, діє система стипендій для дітей-сиріт. І цю допомогу вже понад чверть століття він виплачує за власні кошти

Щодо поширюваних фотографій Ківалова дванадцятирічної давності, представник вишу зазначив: "Наскільки багатовекторною була зовнішня політика України того часу, настільки різнобічні відносини доводилося підтримувати Сергію Ківалову як голові Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя.

Сергій Ківалов зі студентами Юракадемії на конференції Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія)

Сергій Ківалов із головою Міжнародного кримінального суду Філіпом Кіршем

У 2013 році Ківалов представляв інтереси України у Венеційській комісії, одному з провідних європейських правозахисних органів. Він був членом постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Він зустрічався з президентом Міжнародного кримінального суду Філіпом Кіршем, суддями ЄСПЛ, членами Європейського парламенту, президентом ПАРЄ Жан-Клодом Міньйоном та посадовцями європейських країн, Туреччини та Сполучених Штатів."