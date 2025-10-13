Укр

Миллионы налогов и не только. Чем отметились вузы, которыми управляет Кивалов

Татьяна Крутякова
Читати українською
Новость обновлена 13 октября 2025, 19:18
Сергей Кивалов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кивалов имеет более 50 лет рабочего стажа и пенсию

Пока в сети бурно обсуждают пенсию экснардепа Сергея Кивалова, которую сократили до 51 тысячи гривен, он продолжает работать и платить огромные налоги. Сумма отчислений в бюджет составляет миллионы гривен в месяц.

Что нужно знать:

  • Кивалову сократили пенсию с 246 тысяч до почти 51 тысячи грн
  • Несмотря на получение пенсии, экс-нардеп продолжает работать в шести частных вузах
  • Сумма уплаченных Киваловым налогов и взносов примерно равна отчислениям восьмидесяти тысяч украинцев

Несмотря на свой возраст, Кивалов продолжает работать и получать зарплату как руководитель шести корпоративных учебных заведений. Среди них – Международный университет и Киевский университет интеллектуальной собственности и права. Учреждения полностью коммерческие и государство не тратит средства на их содержание. Однако университеты платят налоги от своих доходов: 18% налога на прибыль, 5% военного сбора и 22% единого взноса на социальное страхование за своих работников.

К примеру, только Международный университет ежегодно вносит в бюджет 28-30 миллионов гривен. Вместе со всеми учебными заведениями, возглавляемыми Сергеем Киваловым, во время полномасштабного вторжения в государственный бюджет было перечислено почти пол миллиарда гривен. При этом если учитывать минимальную зарплату в 8000 грн, средний украинец перечисляет в бюджет 1760 грн налогами и сборами.

Сергей Кивалов вместе с коллективом частного Международного университета
Таким образом, сумма уплаченных экс-нардепом налогов равна отчислениям восьмидесяти тысяч украинцев, а это сравнимо с населением целого города. При этом перечисленных им в бюджет денег может хватить Кивалову на выплату предусмотренной законом пенсии еще минимум 300 лет.

Сергей Кивалов и студенты Киевского университета интеллектуальной собственности и права
Кроме того, в заведениях которых занимается Кивалов, действует система стипендий для детей-сирот. И эту помощь уже более четверти века он выплачивает за свой счет

Относительно распространяемых фотографий Кивалова двенадцатилетней давности представитель вуза отметил: "Насколько многовекторной была внешняя политика Украины того времени, столь разносторонние отношения приходилось поддерживать Сергею Кивалову как главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия.

Сергей Кивалов со студентами Юракадемии на конференции Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия)
Сергей Кивалов с главой Международного уголовного суда Филиппом Киршем
В 2013 году Кивалов представлял интересы Украины в Венецианской комиссии, одном из ведущих европейских правозащитных органов. Он являлся членом постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Он встречался с президентом Международного уголовного суда Филиппом Киршем, судьями ЕСПЧ, членами Европейского парламента, президентом ПАСЕ Жан-Клодом Миньоном и должностными лицами европейских стран, Турции и Соединенных Штатов."

