Іній вже в центрі України. Більшість областей ось-ось накриють заморозки (карта)

Олена Руденко
Перші заморозки накриють Україну
Перші заморозки накриють Україну. Фото Колаж "Телеграф"

Ночі стають все холоднішими, перші "мінуси" очікуються найближчим часом

Найближчої ночі в Україні очікуються заморозки. В ніч на 15 жовтня в деяких областях на поверхні грунту буде до 3 градусів морозу.

Що треба знати:

  • Заморозки — звичайне явище для жовтня
  • Вони охоплять значну частину України вже найближчої ночі
  • Вдень у середу температура повітря по всій країні буде плюсовою

Про це попередив Український гідрометцентр. Вночі 15 жовтня на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3 градуси у південних, центральних, східних та Сумській областях. В цих регіонах через заморозки оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Подекуди зміна погоди в бік похолодання вже відчувається. Кореспондент "Телеграфа" у Дніпрі показав іній на траві зранку 14 жовтня.

Іній у Дніпрі 14 жовтня
Іній посрібнив траву у Дніпрі

Вдень 15 жовтня морозів в Україні не очікується. Стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 13 градусів із позначкою "плюс".

Прогноз погоди 15 жовтня
Карта погоди 15 жовтня

Погода у жовтні

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря у жовтні складає 6-13 градусів із позначкою "плюс". Проте абсолютний мінімум температури повітря становить 5-16 градусів морозу. В північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градуси морозу. Цього року у жовтня середня місячна температура передбачається на рівні 7–13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли розпочнеться опалювальний сезон 2025 в Україні. Мережею поширилася інформація, що тепло мають включити пізніше.

