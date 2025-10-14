Іній вже в центрі України. Більшість областей ось-ось накриють заморозки (карта)

Ночі стають все холоднішими, перші "мінуси" очікуються найближчим часом

Найближчої ночі в Україні очікуються заморозки. В ніч на 15 жовтня в деяких областях на поверхні грунту буде до 3 градусів морозу.

Що треба знати:

Заморозки — звичайне явище для жовтня

Вони охоплять значну частину України вже найближчої ночі

Вдень у середу температура повітря по всій країні буде плюсовою

Про це попередив Український гідрометцентр. Вночі 15 жовтня на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3 градуси у південних, центральних, східних та Сумській областях. В цих регіонах через заморозки оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Подекуди зміна погоди в бік похолодання вже відчувається. Кореспондент "Телеграфа" у Дніпрі показав іній на траві зранку 14 жовтня.

Іній посрібнив траву у Дніпрі

Вдень 15 жовтня морозів в Україні не очікується. Стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 13 градусів із позначкою "плюс".

Карта погоди 15 жовтня

Погода у жовтні

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря у жовтні складає 6-13 градусів із позначкою "плюс". Проте абсолютний мінімум температури повітря становить 5-16 градусів морозу. В північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями 17-23 градуси морозу. Цього року у жовтня середня місячна температура передбачається на рівні 7–13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.

