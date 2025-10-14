Иней уже в центре Украины. Большинство областей вот-вот накроют заморозки (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ночи становятся все холоднее, первые "минусы" ожидаются в ближайшее время
В ближайшую ночь в Украине ожидаются заморозки. В ночь на 15 октября в некоторых областях на поверхности почвы будет до 3 градусов мороза.
Что нужно знать:
- Заморозки – обычное явление для октября
- Они охватят значительную часть Украины уже в ближайшую ночь
- Днем в среду температура воздуха по всей стране будет плюсовой
Об этом предупредил украинский гидрометцентр. Ночью 15 октября на почве будут заморозки 0-3 градуса в южных, центральных, восточных и Сумской областях. В этих регионах из-за заморозков объявили I уровень опасности, желтый.
Кое-где смена погоды в сторону похолодания уже ощущается. Корреспондент "Телеграфа" в Днепре показал иней на траве утром 14 октября.
Днем 15 октября морозов в Украине не ожидаются. Столбики термометров будут показывать от 7 до 13 градусов с отметкой "плюс".
Погода в октябре
По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в октябре составляет 6-13 градусов с отметкой "плюс". Однако абсолютный минимум температуры воздуха составляет 5-16 градусов мороза. В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градуса мороза. В этом году в октябре средняя месячная температура предполагается на уровне 7–13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда начнется отопительный сезон 2025 в Украине. По сети распространилась информация, что тепло включат позже.