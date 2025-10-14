Иней уже в центре Украины. Большинство областей вот-вот накроют заморозки (карта)

Ночи становятся все холоднее, первые "минусы" ожидаются в ближайшее время

В ближайшую ночь в Украине ожидаются заморозки. В ночь на 15 октября в некоторых областях на поверхности почвы будет до 3 градусов мороза.

Что нужно знать:

Заморозки – обычное явление для октября

Они охватят значительную часть Украины уже в ближайшую ночь

Днем в среду температура воздуха по всей стране будет плюсовой

Об этом предупредил украинский гидрометцентр. Ночью 15 октября на почве будут заморозки 0-3 градуса в южных, центральных, восточных и Сумской областях. В этих регионах из-за заморозков объявили I уровень опасности, желтый.

Кое-где смена погоды в сторону похолодания уже ощущается. Корреспондент "Телеграфа" в Днепре показал иней на траве утром 14 октября.

Иней посеребил траву в Днепре

Днем 15 октября морозов в Украине не ожидаются. Столбики термометров будут показывать от 7 до 13 градусов с отметкой "плюс".

Карта погоды 15 октября

Погода в октябре

По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура воздуха в октябре составляет 6-13 градусов с отметкой "плюс". Однако абсолютный минимум температуры воздуха составляет 5-16 градусов мороза. В северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градуса мороза. В этом году в октябре средняя месячная температура предполагается на уровне 7–13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.

