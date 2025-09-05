Яка область найбільше п'є: тут ловлять тисячі п'яних водіїв щомісяця (документ)

Є три області, де зафіксовано тисячі випадків п'яного водіння

За сім місяців 2025 року українські поліцейські зупинили більш як 82 тисяч нетверезих водіїв. Кожного дня на дорогах країни ловлять десятки людей, які сідають за кермо після вживання алкоголю та створюють небезпеку для всіх учасників руху.

Та по різних областях дані дуже відрізняються, у 5-6 разів. Про це "Телеграф" дізнався з офіційної відповіді департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

Найбільше п'яних водіїв спіймали у трьох областях. Очолює цей антирейтинг Дніпропетровщина — тут було складено 8247 протоколів всього за 7 місяців. На другому місці — Харківщина з 6974 випадками, третє місце за Одещиною, тут було зафіксовано 6836 протоколів.

Статистика складених протоколів за статтею 130 по областях за січень-липень 2025

Найменше нетверезих автомобілістів виявили на Херсонщині — лише 690 протоколів за весь період. Івано-Франківщина посідає друге місце з кінця з 1226 випадками, а Закарпаття — третє з 1443 протоколами. Пояснюються малі цифри в основному малою кількістю населення та й розміром цих областей, а в Херсонщині через бойові дії стало набагато менше цивільного транспорту.

