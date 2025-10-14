Не тільки Кремль? Куди мають вдарити "Фламінго", щоб в економіці Росії сталася катастрофа

Українські ракети мають бути використані на максимум дальності

Прильоти далекобійних українських ракет по тилових районах РФ стали сильним ударом по репутації країни-агресора, не здатної захистити себе з повітря. Тож частота й інтенсивність таких ударів будуть тільки наростати.

Що потрібно знати:

Україна може вдарити по території агресора на відстані до 3000 кілометрів

Функцію ракет Tomahawk можуть перебрати вітчизняні "Фламінго" (FP-5)

На півострові Ямал є точка, де сходяться півтора десятка газогонів

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він пояснив, які цілі в Росії можуть стати пріоритетними для наших ракет.

На його думку, створення і запуск у серію Україною своєї далекобійної ракети (дальність удару – 3000 км і бойова частина – 1150 кг) "Фламінго" (FP-5) є демонстрацією безсилля Російської Федерації, котра четвертий рік заявляє про знищення наших Сил оборони.

— У зв'язку з її [габаритами] вона є нібито легкою мішенню для ППО. Але у разі масованого запуску — якась ракета та й долетить, і це буде дуже неприємна ситуація для російського агресора. Росіяни ще в квітні 2022 року розказували, як повністю знищили українську армію, що нічого нема (ми пам'ятаємо численні атаки на "Південмаш, на низку інших виробничих потужностей, традиційно пов'язаних із українським ракетобудуванням), а тим не менш, Україна не просто створює свої ракети, — вона нарощує виробництво і починає атакувати не лише "Фламінго", — каже політолог.

Українські ракети здатні атакувати цілі у російському Заполяр'ї

Він нагадав, що росіяни публікували фото залишків балістичної ракети "Сапсан", однак президент Володимир Зеленський каже про різні варіанти комбінованого їхнього застосування.

— Навіть в умовах війни ми можемо робити кроки вперед, щоб вражати найбільш болісні точки російського агресора. І поки невідомо, будуть у нас "Томагавки" чи ні, "Фламінго" за умови масового застосування без проблем долетить до "Ямальського хреста", де сходяться десятки газопроводів і повністю знищить можливість транспортування "блакитного" палива для Російської Федерації. І це буде просто катастрофою для їхньої економіки, — каже голова Центру аналізу та стратегії.

Ямальський хрест

За його словами, Україна має дуже цікаві цілі, окрім Кремля.

— Але Москва, зрозуміло, за нинішніх обставин теж лишається однією з пріоритетних потенційних цілей, — підсумував Ігор Чаленко.

Газотранспортна система Росії з "Ямальським хрестом"

Нагадаємо, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар пояснив "Телеграфу", як Україна може залишити Росію без опалення взимку.