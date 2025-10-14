Рус

Не тільки Кремль? Куди мають вдарити "Фламінго", щоб в економіці Росії сталася катастрофа

Ігор Тимофєєв
Московський Кремль
Московський Кремль. Фото Getty Images

Українські ракети мають бути використані на максимум дальності

Прильоти далекобійних українських ракет по тилових районах РФ стали сильним ударом по репутації країни-агресора, не здатної захистити себе з повітря. Тож частота й інтенсивність таких ударів будуть тільки наростати.

Що потрібно знати:

  • Україна може вдарити по території агресора на відстані до 3000 кілометрів
  • Функцію ракет Tomahawk можуть перебрати вітчизняні "Фламінго" (FP-5)
  • На півострові Ямал є точка, де сходяться півтора десятка газогонів

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він пояснив, які цілі в Росії можуть стати пріоритетними для наших ракет.

На його думку, створення і запуск у серію Україною своєї далекобійної ракети (дальність удару – 3000 км і бойова частина – 1150 кг) "Фламінго" (FP-5) є демонстрацією безсилля Російської Федерації, котра четвертий рік заявляє про знищення наших Сил оборони.

— У зв'язку з її [габаритами] вона є нібито легкою мішенню для ППО. Але у разі масованого запуску — якась ракета та й долетить, і це буде дуже неприємна ситуація для російського агресора. Росіяни ще в квітні 2022 року розказували, як повністю знищили українську армію, що нічого нема (ми пам'ятаємо численні атаки на "Південмаш, на низку інших виробничих потужностей, традиційно пов'язаних із українським ракетобудуванням), а тим не менш, Україна не просто створює свої ракети, — вона нарощує виробництво і починає атакувати не лише "Фламінго", — каже політолог.

Українські ракети здатні атакувати цілі у російському Заполяр'ї

Він нагадав, що росіяни публікували фото залишків балістичної ракети "Сапсан", однак президент Володимир Зеленський каже про різні варіанти комбінованого їхнього застосування.

— Навіть в умовах війни ми можемо робити кроки вперед, щоб вражати найбільш болісні точки російського агресора. І поки невідомо, будуть у нас "Томагавки" чи ні, "Фламінго" за умови масового застосування без проблем долетить до "Ямальського хреста", де сходяться десятки газопроводів і повністю знищить можливість транспортування "блакитного" палива для Російської Федерації. І це буде просто катастрофою для їхньої економіки, — каже голова Центру аналізу та стратегії.

Ямальський хрест
Ямальський хрест

За його словами, Україна має дуже цікаві цілі, окрім Кремля.

— Але Москва, зрозуміло, за нинішніх обставин теж лишається однією з пріоритетних потенційних цілей, — підсумував Ігор Чаленко.

ГТС Росії і Ямальский хрест
Газотранспортна система Росії з "Ямальським хрестом"

Нагадаємо, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар пояснив "Телеграфу", як Україна може залишити Росію без опалення взимку.

