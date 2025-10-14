Укр

Не только Кремль? Куда должны ударить "Фламинго", чтобы в экономике России произошла катастрофа

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Московский Кремль
Московский Кремль. Фото Getty Images

Украинские ракеты должны быть использованы на максимум дальности

Прилеты дальнобойных украинских ракет по тыловым районам РФ стали сильным ударом по репутации страны-агрессора, не способной защитить себя с воздуха. Так что частота и интенсивность таких ударов будут только нарастать.

Что нужно знать:

  • Украина может ударить по территории агрессора на расстоянии до 3000 км
  • Функцию ракет Tomahawk могут взять на себя отечественные "Фламинго" (FP-5)
  • На полуострове Ямал есть точка, где сходятся полтора десятка газопроводов

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он объяснил, какие цели в России могут оказаться приоритетными для наших ракет.

По его мнению, создание и запуск в серию Украиной своей дальнобойной ракеты (дальность удара – 3000 км и боевая часть – 1150 кг) "Фламинго" (FP-5) является демонстрацией бессилия Российской Федерации, четвертый год заявляющей об уничтожении наших Сил обороны.

— В связи с ее [габаритами], она является легкой мишенью для ПВО. Но в случае массированного запуска какая-то ракета да и долетит, и это будет очень неприятная ситуация для агрессора. Россияне еще в апреле 2022 года рассказывали, как полностью уничтожили украинскую армию, что ничего нет (мы помним многочисленные атаки на "Южмаш, на ряд других производственных мощностей, традиционно связанных с украинским ракетостроением), а тем не менее, Украина не просто создает свои ракеты, — она наращивает производство и начинает атаковать не только "Фламинго", — говорит политолог.

Украинские ракеты способны атаковать цели в российском Заполярье

Он напомнил, что россияне опубликовали фото остатков баллистической ракеты "Сапсан", однако президент Владимир Зеленский говорит о разных вариантах комбинированного их применения.

— Даже в условиях войны мы можем предпринимать шаги вперед, чтобы поражать наиболее болезненные точки российского агрессора. И пока неизвестно, будут у нас "Томагавки" или нет, "Фламинго" при массовом применении без проблем долетит до "Ямальского креста", где сходятся десятки газопроводов и полностью уничтожит возможность транспортировки "голубого" топлива для Российской Федерации. И это будет просто катастрофой для их экономики, — говорит глава Центра анализа и стратегии.

Ямальский крест
Ямальский крест

По его словам, у Украины есть очень интересные цели, кроме Кремля.

— Но Москва, разумеется, в нынешних обстоятельствах тоже остается одной из приоритетных потенциальных целей, — подытожил Игорь Чаленко.

ГТС России и Ямальский крест
Газотранспортная система России с "Ямальским крестом"

Напомним, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар объяснил "Телеграфу", как Украина может покинуть Россию без отопления зимой.

Теги:
#Сапсан #Ямал #Игорь Чаленко #Ракета Фламинго