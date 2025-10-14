Не только Кремль? Куда должны ударить "Фламинго", чтобы в экономике России произошла катастрофа

Украинские ракеты должны быть использованы на максимум дальности

Прилеты дальнобойных украинских ракет по тыловым районам РФ стали сильным ударом по репутации страны-агрессора, не способной защитить себя с воздуха. Так что частота и интенсивность таких ударов будут только нарастать.

Что нужно знать:

Украина может ударить по территории агрессора на расстоянии до 3000 км

Функцию ракет Tomahawk могут взять на себя отечественные "Фламинго" (FP-5)

На полуострове Ямал есть точка, где сходятся полтора десятка газопроводов

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он объяснил, какие цели в России могут оказаться приоритетными для наших ракет.

По его мнению, создание и запуск в серию Украиной своей дальнобойной ракеты (дальность удара – 3000 км и боевая часть – 1150 кг) "Фламинго" (FP-5) является демонстрацией бессилия Российской Федерации, четвертый год заявляющей об уничтожении наших Сил обороны.

— В связи с ее [габаритами], она является легкой мишенью для ПВО. Но в случае массированного запуска какая-то ракета да и долетит, и это будет очень неприятная ситуация для агрессора. Россияне еще в апреле 2022 года рассказывали, как полностью уничтожили украинскую армию, что ничего нет (мы помним многочисленные атаки на "Южмаш, на ряд других производственных мощностей, традиционно связанных с украинским ракетостроением), а тем не менее, Украина не просто создает свои ракеты, — она наращивает производство и начинает атаковать не только "Фламинго", — говорит политолог.

Украинские ракеты способны атаковать цели в российском Заполярье

Он напомнил, что россияне опубликовали фото остатков баллистической ракеты "Сапсан", однако президент Владимир Зеленский говорит о разных вариантах комбинированного их применения.

— Даже в условиях войны мы можем предпринимать шаги вперед, чтобы поражать наиболее болезненные точки российского агрессора. И пока неизвестно, будут у нас "Томагавки" или нет, "Фламинго" при массовом применении без проблем долетит до "Ямальского креста", где сходятся десятки газопроводов и полностью уничтожит возможность транспортировки "голубого" топлива для Российской Федерации. И это будет просто катастрофой для их экономики, — говорит глава Центра анализа и стратегии.

Ямальский крест

По его словам, у Украины есть очень интересные цели, кроме Кремля.

— Но Москва, разумеется, в нынешних обстоятельствах тоже остается одной из приоритетных потенциальных целей, — подытожил Игорь Чаленко.

Газотранспортная система России с "Ямальским крестом"

