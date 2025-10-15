Необычайно красивая птица может исчезнуть в Украине: как выглядит и почему так происходит

Эта птица занесена в Красную книгу Украины

В Украине практически не осталось коллиц. Это болотные птицы семейства ибисовых, и у Днестра их уже практически не наблюдают.

Что нужно знать:

Коллица внесена в Красную книгу Украины, поскольку находится под угрозой из-за потери мест обитания и относится к категории уязвимых

Ежегодно в низовье Днестра фиксируется всего от одной до трех коллиц

Места кормления для этих птиц буквально исчезли

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

Ежегодно, на протяжении годовых наблюдений, мы фиксируем одну, двух, до трех птиц. Больше мы не регистрировали. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время мы вообще эту птицу в низовье Днестра потеряем говорит собеседник.

При этом он отмечает, что несколько пар десятков птиц фиксировали в Закарпатье. Возможно, они мигрировать туда.

Эти птицы, как говорит Роженко, кормятся на мелководных участках пойменных лугов. Однако в связи с колоссальным обезвоживанием такие участки в низовье Днестра исчезли.

Коллица. Фото: Википедия

Коллица — это большая белая птица (меньше белого аиста) с длинной шеей и ногами и характерным лопатообразным клювом. Длина тела — 80-90 см, размах крыльев — 115-140 см. Вес птиц — до 2 кг. В Украине гнездится вдоль Черноморского побережья, также известны случаи гнездования в Тернопольской области; залетный в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Львовской и других областях.

Коллица. Фото: Википедия

Еще одна птица, которая страдает в следствие обезвоживания и исчезновения мест кормления — каравайка.

Каравайка. Фото: Википедия

Каравайка — птица среднего размера. Длина тела 48—66 см (в среднем около 56 см), размах крыльев 88—105 см, длина крыла 25—30 см, длина клюва 9—11 см. Масса тела может варьировать от 485 до 970 г. Взрослые птицы окрашены в тёмно-бурый цвет с бронзовым и зелёным металлическим отливом. Птица занесена в Красную книгу Украины.

