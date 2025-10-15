Коли Україні чекати на F-16: міністр оборони Бельгії розкрив деталі "Телеграфу"

У Бельгії обіцяють, що дотримаються своїх обіцянок щодо підтримки України

У вівторок, 14 жовтня, до Бельгії прибули перші F-35, які країна попередньо замовила в Сполучених Штатів Америки. Раніше в інтервʼю "Телеграфу" бельгійський міністр оборони Тео Франкен уточнював, що Бельгія не може надати Україні обіцяні F-16, поки сама не отримає нові версії винищувачів.

"На відміну від інших держав, ми не можемо передати свої F-16, поки не отримаємо інші винищувачі, здатні нести ядерну зброю", — казав він.

Тож тепер, коли F-35 нарешті прибули на бельгійську авіабазу, чи чекати Києву на швидку передачу винищувачів старішого покоління? Йшлося про плани Брюсселя надати до 30 F-16 до 2028 року.

Як уточнив у коментарі кореспондентці "Телеграфу" Тео Франкен, це не станеться так швидко.

F-35 не можна використовувати відразу. Потрібні відповідні етапи навчання, а на це йде кілька місяців, Тео Франкен.

"Отже, це не означає, що щойно вони прибувають — F-16 одразу летять в Україну. Але щодо F-16 — ми дотримаємося своїх обіцянок: усі F-16 прибудуть до вашої країни. Це не підлягає обговоренню", — сказав міністр.

