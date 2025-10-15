Сфотографуватися з Залужним, чи потиснути руку Бандері? Де в Києві це унікальне місце і як його відвідати (фото)

У київському музеї "Становлення української нації" історія оживає в 110 реалістичних постатях, де можна не просто побачити, а й відчути епохи, що сформували Україну.

Уявіть, що ви можете стати поруч із князем Володимиром, обговорити стратегію з Богданом Хмельницьким чи потиснути руку Валерію Залужному. Фантастика? Ні – нова реальність у Києві.

Все це можна зробити в музеї воскових фігур "Становлення української нації", де історія перестає бути сухими рядками з підручників і оживає в 110 реалістичних постатях тих, хто творив долю нашої країни. "Телеграф" розповість про експозицію докладніше.

Що вражає в музеї

Музей складається з 25 тематичних експозицій, які містять понад 100 реалістичних 3D-фігур видатних історичних діячів. Серед них – князі, гетьмани, вчені, митці, воїни та сучасні відомі особистості.

Анна Ярославна, детальний образ

Кожна фігура в музеї – це ретельно відтворений образ людини, заснований на історичних джерелах і портретах. Від князів Київської Русі, видатних гетьманів та козацьких отаманів, до вчених, митців і революціонерів ХХ століття. Гості можуть побачити й постаті сучасних українських діячів, які значною мірою сформували країну.

Експозиція "Хрещення Русі"

Воскові скульптури відображають не лише зовнішні риси героїв, але й дух епохи, одяг та атрибути, характерні для часу кожного героя. Такий підхід дозволяє відвідувачам не тільки побачити історичні постаті, а й відчути атмосферу тих часів.

Патріарх Філарет та Митрополит Епіфаній, воскові фігури

Інтерактивність та освітні програми

Кожна інсталяція супроводжується інтерактивним аудіо- та відеоконтентом, а також спеціальними ефектами, які допомагають відвідувачам поринути в атмосферу відповідної епохи. Окрім воскових фігур, музей пропонує інтерактивні експозиції, освітні лекції та тематичні заходи, що допомагають краще зрозуміти історичний контекст кожної епохи. Особливо цікавою буде екскурсія з гідом, який розповідає захопливі історії з життя українських героїв.

Гетьман Пилип Орлик, воскова фігура

Важливість музею для української культури

Проєкт має на меті не лише зберегти пам'ять про видатних українців, а й популяризувати історичну свідомість серед широкої аудиторії. Музей розповідає про складний шлях формування української нації через образи людей, які були рушіями історичних подій та культурних змін.

Степан Бандера, воскова фігура

В'ячеслав Чорновіл під час проголошення акту про Незалежність, воскова фігура

Відвідувачі музею мають нагоду глибше зануритись у події минулого, пройшовши через 25 тематичних експозицій, які відтворюють складні історичні періоди України. Такий комплексний підхід робить історію живою і доступною, допомагаючи відчути, якою ціною і з якою відданістю крокувала Україна на шляху державотворення і культурного відродження.

Валерій Залужний, воскова фігура

Як відвідати музей

Музей "Становлення української нації" розташований у Києві за адресою вул. Лаврська, 27, поблизу монумента Батьківщина-Мати. Він працює щодня з 9:00 до 20:00, квитки можна придбати на місці або замовити онлайн.

Вартість відвідування для дорослих становить 360 грн. Відвідувачі можуть скористатися аудіогідами вісьмома мовами (від 100 грн) і замовити екскурсії з професійними гідами.

