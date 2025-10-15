Сфотографироваться с Залужным или пожать руку Бандере? Где в Киеве это уникальное место и как его посетить (фото)

В киевском музее "Становление украинской нации" история оживает в 110 реалистических фигурах, где можно не просто увидеть, но и почувствовать эпохи, сформировавшие Украину.

Представьте, вы можете стать рядом с князем Владимиром, обсудить стратегию с Богданом Хмельницким или пожать руку Валерию Залужному. Фантастика? Нет – новая реальность в Киеве.

Все это можно сделать в музее восковых фигур "Становление украинской нации", где история перестает быть сухими строчками из учебников и оживает в 110 реалистических фигурах тех, кто творил судьбу нашей страны. "Телеграф" расскажет об экспозиции подробнее.

Что поражает в музее

Музей состоит из 25 тематических экспозиций, содержащих более 100 реалистичных 3D фигур выдающихся исторических деятелей. Среди них – князья, гетманы, ученые, художники, воины и известные личности.

Анна Ярославна, подробный образ

Каждая фигура в музее – это тщательно воспроизведенный образ человека, основанный на исторических источниках и портретах. От князей Киевской Руси, выдающихся гетманов и козацких атаманов до ученых, художников и революционеров ХХ века. Гости могут увидеть и фигуры современных украинских деятелей, в значительной степени сформировавших страну.

Экспозиция "Крещение Руси"

Восковые скульптуры отражают не только внешние черты героев, но и дух эпохи, одежду и атрибуты, характерные для каждого героя. Такой подход позволяет посетителям максимально ощутить атмосферу тех времен.

Патриарх Филарет и Митрополит Эпифаний, восковые фигуры

Интерактивность и образовательные программы

Каждая инсталляция сопровождается интерактивным аудио- и видеоконтентом, а также специальными эффектами, помогающими посетителям погрузиться в атмосферу соответствующей эпохи. Кроме восковых фигур музей предлагает интерактивные экспозиции, образовательные лекции и тематические мероприятия, помогающие лучше понять исторический контекст каждого периода. Особенно интересна экскурсия с гидом, который рассказывает увлекательные истории из жизни украинских героев.

Гетман Филипп Орлик, восковая фигура

Важность музея для украинской культуры

Проект направлен не только на сохранение памяти о выдающихся украинцах, но и на популяризацию исторического сознания среди широкой аудитории. Музей рассказывает о сложном пути формирования украинской нации через образы людей, которые были движущими силами исторических событий и культурных изменений.

Степан Бандера, восковая фигура

Вячеслав Чорновил во время провозглашения акта о Независимости, восковая фигура

Посетители музея могут глубже погрузиться в события прошлого, пройдя через 25 тематических экспозиций, которые воспроизводят сложные исторические периоды Украины. Такой комплексный подход делает историю живой и доступной, помогая почувствовать, какой ценой и с какой преданностью шагала Украина по пути создания государства и культурного возрождения.

Валерий Залужный, восковая фигура

Как посетить музей

Музей "Становление украинской нации" расположен в Киеве по адресу ул. Лаврская, 27, вблизи монумента Родина-Мать. Он работает каждый день с 10:00 до 19:00, билеты можно приобрести на месте или заказать онлайн.

Стоимость посещения для взрослых составляет 360 грн. Посетители могут воспользоваться аудиогидами на восьми языках (от 100 грн) и заказать экскурсии с профессиональными гидами.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уникальном музее Степана Бандеры. Его создали в родительском доме проводника ОУН, где семья проживала с 1933 по 1936 год.