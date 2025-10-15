Був найвищим у Києві, а став монстром. Де цей будинок у столиці та чому його недолюблюють (фото)

Зведена у 1994 році для працівників київського заводу, ця висотка отримала неофіційну назву "Монстр"

У районі Караваєві Дачі, біля однойменної станції електрички у Солом’янському районі Києва, стоїть житловий комплекс "Каскад" – один з яскравих прикладів висотної забудови початку 1990-х. Він був зведений у 1994 році за проєктом інституту "Київпроєкт" коштом одного з київських заводів для працівників підприємства у післярадянський період.

Проте цей комплекс досі має й іншу неофіційну назву. Як нагадав у соцмережі Кирило Степанець, висотну будівлю на Кардачах місцеві називають "Монстром". "Телеграф" вирішив з'ясувати, чому так і чим цей комплекс будівель особливий.

"Монстр" на Кардачах. Фото: Кирило Степанець

Архітектурні особливості "Каскаду"

Точна адреса будинку — вулиця Вадима Гетьмана, 46-А-1 / А-6. Це в Солом’янському районі столиці. Основною домінантою комплексу є 22-поверхова наріжна вежа з номером 46-А-1, яка довгі роки була, ймовірно, однією з найвищих будівель Києва. Інші будівлі комплексу мають меншу поверховість. Саме завдяки цьому "перепаду висот" комплекс і отримав свою назву – "Каскад", що підкреслює динамічну багатоповерхову структуру забудови.

Комплекс "Каскад" на карті Києва

Який вигляд має комплекс "Каскад" на вул. Гетьмана

Технічні деталі та конструкція

Будівля комплексу, схожа на типові багатоповерхівки Києва 1990-х, побудована за технологією монолітно-каркасного будівництва. Основу складають залізобетонні конструкції, які забезпечили міцність і швидкість зведення. Таки в Києві традиційно називають "панельками".

Типова "панелька" на Гетьмана

Чому "монстр"?

Житловий комплекс "Каскад" на Караваєвих Дачах називають "Монстром" через те, що він дуже великий і має складну структуру. У будинку кілька різних адрес, через що кур’єрам і таксистам важко швидко знайти потрібний під’їзд чи квартиру. Це прізвисько не пов’язане з якимись проблемами в будівництві чи скандалами, а скоріше з тим, що будинок незвичайний за формою і має багато входів, що створює труднощі для доставки та гостей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Києві виглядає занедбаний "Будинок тисячі вікон". Він знаходиться на вулиці Тарасівській 9‑А, його побудували у 1913 році й належав він родині Міхельсон, яка на той момент вважалася однією з найбагатших у Києві.