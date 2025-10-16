Ви могли його ніколи не чути: яке кумедне ім’я все ще є в Україні

Його носії живуть у трьох областях країни

Серед безлічі цікавих, кумедних та забутих українських імен можна виділити жіноче ім’я Дідіна. Досі в Україні воно має сотні носіїв.

Інформація про це опублікована на сайті "Рідні". Там зазначили, що сьогодні на території нашої країни проживає 201 володарка цього незвичайного імені.

Більшість із них живе у західній частині України. Але також одиниці із таким ім’ям зустрічаються в Одеській та Херсонській областях.

Це ім’я несе глибокий історичний та культурний контекст. Воно має своє коріння в давньоримській міфології й пов’язане з богинею родючості та землеробства. Також у давнину це ім’я було поширене серед жінок, які народжували двійнят.

