Вы могли его никогда не слышать: какое забавное имя все еще есть в Украине

Его носители живут в трех областях страны

В числе множества интересных, забавных и забытых украинских имен можно выделить женское имя Дидина. По сей день в Украине у него есть сотни носителей.

Информация об этом опубликована на сайте "Рідні". Там отметили, что на сегодняшний день на территории нашей страны проживает 201 обладательница этого необычного имени.

Большая часть из них живет в западной части Украины. Но также единицы с таким именем встречаются в Одесской и Херсонской областях.

Это имя несет глубокий исторический и культурный контекст. Оно имеет свои корни в древнеримской мифологии и связано с богиней плодородия и земледелия. Также в древности это имя было распространено среди женщин, которые рожали двойни.

