Опалювальний сезон в Україні розпочнеться набагато пізніше: експерт попередив про ризики

Початок опалювального сезону намагатимуться максимально відтермінувати. Це потрібно для економії газу.

В Україні опалювальний сезон, скоріше за все, розпочнеться пізніше ніж зазвичай. Про це у програмі "Суперпозиція" розповів нардеп, ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

Політик зазначив, що в Україні, враховуючи останні удари по видобутку газу, виникнуть проблеми з балансом "блакитного палива".

Відповідно, наголосив експерт, його не вистачати й цей ресурс будуть заощаджувати. Тобто, чим пізніше країна увійде в опалювальний сезон, тим менше його спалять споживачі.

"Тому правдами і неправдами будуть відсувати початок опалювального сезону", — попередив Олексій Кученко.

Як правило, дозвіл на початок опалювального сезону дає місцева влада після відповідного рішення Уряду, коли впродовж трьох діб середньодобова температура повітря у регіоні становить вісім та нижче градусів.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що опалення в Дніпрі під загрозою зриву. КП "Теплоенерго" виконало основні роботи перед підготовкою до зими, але Росія цілеспрямовано та систематично знищує енергоінфраструктуру.

Вночі 3 жовтня Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру України — під прицілом опинилися об'єкти газовидобутку у Лубнах на Полтавщині. "Телеграф" розбирався, що такого є в цьому місті, що окупанти в нього так вчепилися.