Чи дійсно перемирʼя не за горами? Дикий пояснив, чого чекати насправді

Дикий прокоментував заяву Бужанського про завершення бойових дій у листопаді

Останнім часом ми чуємо багато обіцянок та інсайдів щодо завершення, якщо не війни, то бойових дій – тобто настання перемир'я в Україні. Нещодавно народний депутат Максим Бужанський відзначився черговою датою – у листопаді поточного року.

Цю заяву в інтерв'ю "Телеграфу" прокоментував ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він назвав навіть обговорення таких слів "маячнею".

Дикий розкритикував Бужанського та президента США

За словами Євгена Дикого, він не розуміє, чому взагалі витрачається час на обговорення цього питання, оскільки воно походить від "недолугої" особи з Верховної Ради. Він нагадав, що нардеп Максим Бужанський до повномасштабної війни відзначився "цілою низкою антиукраїнських заяв, законопроєктів і вчинків", а його нинішнє "перефарбування" у патріотичний тон викликає недовіру.

"От так власне недолуго перефарбувалось під нібито щось таке умовно патріотичне, хоча теж з усіма поправками. От оце от, яке незрозуміло чому взагалі досі не сидить, а ходить з мандатом", — наголосив Дикий.

Ветеран зазначив, що Бужанський посилається на авторитет, який "ще 20 січня цього року зупинив нашу війну і дуже хотів за це Нобелівку миру". Дикий мав на увазі президента США, який, за його словами, "за час свого правління не зробив жодного кроку на допомогу Україні".

Він закликав припинити аналізувати чиїсь заяви

Євген Дикий підкреслив, що український тиловий інформпростір "живе в білому шумі", постійно обговорюючи чиїсь заяви — "заяви Бужанського, заяви Трампа".

"Ми весь час обговорюємо чиїсь заяви. Одне сказало, чотири повторили, 45 прокоментували, а при тому жодного вчинку в цей момент не було. Ми словами обговорюємо слова", — заявив колишній командир "Айдару".

На його думку, війна є "абсолютно реальною", "фізичною даністю", і замість її обговорення українське суспільство часто зосереджується на "бла-бла-бла".

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф ще навесні був переконаний, що війну Росії проти України вдасться завершити до кінця 2025 року. Втім, штучний інтелект не поспішав давати такі оптимістичні оцінки.