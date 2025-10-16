Действительно ли перемирие не за горами? Дикий объяснил, чего ждать на самом деле

Дикий прокомментировал заявление Бужанского о завершении боевых действий в ноябре

В последнее время мы слышим много обещаний и инсайдов по поводу завершения, если не войны, то боевых действий, то есть наступления перемирия в Украине. Недавно народный депутат Максим Бужанский отметился очередной датой – в ноябре текущего года.

Это заявление в интервью "Телеграфу" прокомментировал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он назвал даже обсуждение таких слов "бредом".

Дикий раскритиковал Бужанского и президента США

По словам Евгения Дикого, он не понимает, почему вообще тратится время на обсуждение этого вопроса, поскольку оно исходит от "бестолкового" лица из Верховной Рады. Он напомнил, что нардеп Максим Бужанский до полномасштабной войны отметился "целым рядом антиукраинских заявлений, законопроектов и поступков", а его нынешнее "перекрашивание" в патриотический тон вызывает недоверие.

"Вот так собственно бестолково перекрасилось под якобы что-то такое условно патриотическое, хотя тоже со всеми поправками. Вот это вот, которое непонятно почему вообще до сих пор не сидит, а ходит с мандатом", — подчеркнул Дикий.

Ветеран отметил, что Бужанский ссылается на авторитет, который "еще 20 января этого года остановил нашу войну и очень хотел за это Нобелевку мира". Дикий имел в виду президента США, который, по его словам, "за время своего правления не сделал ни одного шага в помощь Украине".

Он призвал прекратить анализировать чьи-то заявления

Евгений Дикий подчеркнул, что украинское тыловое информпространство "живет в белом шуме", постоянно обсуждая чьи-то заявления — "заявления Бужанского, заявления Трампа".

"Мы все время обсуждаем чьи-то заявления. Одно сказало, четыре повторили, 45 прокомментировали, а при этом ни одного поступка в этот момент не было. Мы словами обсуждаем слова", — заявил бывший командир "Айдара".

По его мнению, война является "совершенно реальной", "физической данностью", и вместо ее обсуждения украинское общество часто сосредотачивается на "бла-бла-бла".

Напомним, специальный представитель президента США Стив Виткофф еще весной был убежден, что войну России против Украины удастся завершить до конца 2025 года. Впрочем, искусственный интеллект не спешил давать подобные оптимистичные оценки.