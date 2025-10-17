Квартира від "Трухи": як отримати житло, якщо втратив усе через війну

"Труха Україна" купує житло для родин, які втратили дім через війну. Як подати заявку та хто має пріоритет

В Україні, за різними даними, за час повномасштабного вторгнення зруйновано або пошкоджено понад 250 тисяч житлових будинків. Щоб допомогти українцям, засновник медіагрупи та однойменного телеграм-каналу "Труха Україна" Максим Лавриненко оголосив про продовження ініціативи з придбання житла для українців, які залишилися без домівки внаслідок війни.

Житло купуватимуть за кошти з власного прибутку медіагрупи. Форма для подачі заявки за посиланням.

Хто може отримати квартиру від "Трухи"

Усі анкети розглядатимуться індивідуально, а команда "Трухи" зв’яжеться з тими, кому зможе допомогти. Пріоритет на підтримку мають люди у складних життєвих обставинах:

багатодітні родини,

одинокі матері,

сім’ї з людьми з інвалідністю

родини загиблих або зниклих безвісти захисників України.

Заявку потрібна заповнювати якомога детальніше

Коли людина втрачає житло, руйнуються не лише стіни та дах, а й відчуття безпеки, опори, зв’язку з майбутнім. Ми дуже хочемо повернути людям надію на краще і допомогти знову відчути себе вдома Максим Лавриненко

Квартири вже отримали кілька родин

Торік квартири від "Трухи" отримали кілька родин із Харкова, чиї будинки були знищені у 2022 році. Одна з таких сімей — працівника метро Сергія — після переїзду змогла возз’єднатися: дружина та діти повернулися з-за кордону, і сім’я знову живе разом.

Довідково: Медіагрупа "Труха Україна" — це мережа телеграм-каналів із загальною аудиторією понад 8,7 мільйона підписників (станом на жовтень 2025 року). Окрім інформаційної діяльності, команда займається волонтерською та гуманітарною підтримкою — допомагає цивільним, військовим частинам і реабілітаційним проєктам. Благодійний фонд "Труха Україна" співпрацює більш ніж із 30 військовими підрозділами.