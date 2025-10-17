Квартира от "Трухи": как получить жилье, если потерял все из-за войны

"Труха Україна" покупает жилье для семей, потерявших дом из-за войны. Как подать заявку и кто имеет приоритет

В Украине, по разным данным, за время полномасштабного вторжения разрушены или повреждены более 250 тысяч жилых домов. Чтобы помочь украинцам, основатель медиагруппы и одноименного телеграмм-канала "Труха Україна" Максим Лавриненко объявил о продолжении инициативы по приобретению жилья для украинцев, оставшихся без дома в результате войны.

Жилье будут покупать за средства по собственной прибыли медиагруппы. Форма для подачи заявки по ссылке.

Кто может получить квартиру от "Трухи"

Все анкеты будут рассматриваться индивидуально, а команда "Трухи" свяжется с теми, кому сможет помочь. Приоритет в поддержку имеют люди в сложных жизненных обстоятельствах:

многодетные семьи,

одинокие матери,

семьи с людьми с инвалидностью

семьи погибших или пропавших без вести защитников Украины.

Заявку нужно заполнять как можно подробнее

Когда человек теряет жилье, рушатся не только стены и крыша, но и чувство безопасности, опоры, связи с будущим. Мы очень хотим вернуть людям надежду на лучшее и помочь снова почувствовать себя дома Максим Лавриненко

Квартиры уже получили несколько семей

В прошлом году квартиры от "Трухи" получили несколько семей из Харькова, чьи дома были уничтожены в 2022 году. Одна из таких семей – работника метро Сергея – после переезда смогла воссоединиться: жена и дети вернулись из-за границы, и семья снова живет вместе.

Справка: Медиагруппа "Труха Україна" — это сеть телеграмм-каналов с общей аудиторией более 8,7 миллиона подписчиков (на октябрь 2025 года). Кроме информационной деятельности команда занимается волонтерской и гуманитарной поддержкой — помогает гражданским, военным частям и реабилитационным проектам. Благотворительный фонд "Труха Україна" сотрудничает с более чем 30 военными подразделениями.