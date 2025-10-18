Одного парку буде мало? Як виглядав би пам’ятник Трампу у Чернігові

Сквер хочуть перейменували з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності

У Чернігові можуть перейменувати один зі скверів на честь президента США Дональда Трампа. Відповідне рішення підтримали депутати міської ради.

"Телеграф" вирішив пофантазувати та показати, як може виглядати Чернігів, якщо віддасть шану президенту США. Зауважимо, що зображені на фото пам'ятники Трампу — робота штучного інтелекту та фотошопу.

У Чернігові є чимало парків, тому пам'ятник американському лідеру міг би оздобити один з них. Або навіть кілька, як показано на фото нижче. До того ж відповідний монумент непогано виглядав би й в центрі міста, і біля храму.

Пам'ятник Трампу у Чернігові

Якби в Чернігові установили пам'ятник Трампу

Пам'ятник Трампу у Чернігові в парку

Нагадаємо, що пропозицію щодо перейменування парку "Казка" на честь Трампа внесла голова фракції "Європейська солідарність" Марина Семененко. Вищеназваний сквер знаходиться у мікрорайоні Шерстянка в Чернігові.

Якби виглядав пам'ятник в одному з парків Чернігова

Пам'ятник Трампу у центрі міста

Як йдеться у пояснювальній записці до цього рішення, сквер перейменували "з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова". Враховуючи згенеровані "Телеграфом" знімки, привернути увагу до міста можуть і пам'ятники.

