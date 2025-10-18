"Шахеди" збивать над містами, а не у передмісті не просто так: у ППО назвали причину

Безпека завжди коштує дорого, наголошують у ППО

Українським збройним силам не вистачає засобів протиповітряної оборони. Власне, тому доводиться застосовувати наявні можливості навіть з ризиком для громадян.

Робота протиповітряної оборони по ворожих цілях у населених пунктах може спричинити їх мешканцям певні "незручності". Про це йдеться у другій частині програми "Світ навиворіт" ведучого Дмитра Комарова, присвяченій ППО.

Що треба знати

Через брак достатньої кількості ЗРК деякі перехоплення цілей відбуваються над містами

ППО працює з ризиком для цивільної інфраструктури

Падіння уламків від збитих цілей спричиняє менше руйнувань, ніж пряме влучання дронів і ракет

Через недостатню кількість зенітно-ракетних комплексів, які знаходяться на озброєнні, у ЗСУ вимушені застосовувати їх над містом. Утім, падіння уламків, зазначив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, спричиняє набагато менше наслідків ніж влучання ракети з бойовою частиною, як руйнує на землі практично все.

Нагадаємо, раніше Дмитру Комарову відповіли на питання, чому іноді робота вогневих груп не на 100% ефективна, попри те, що мобільні групи та сили ППО щодня збивають російські "шахеди".

Також стало відомо, як військові вирішують, які ворожі цілі чим саме збивати. Скажімо, балістичні ракети наразі здатні збити лише американські комплекси "Патріот", а по крилатих ракетам вже можуть працювати винищувачі. Коли ж летять "шахеди", у такому випадку діють або мобільні групи, або зенітно-ракетні комплекси.