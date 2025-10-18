"Шахеды" сбивают над городами, а не в пригороде не просто так: в ПВО назвали причину
Безопасность всегда стоит дорого, отмечают в ПВО
Украинским вооруженным силам не хватает средств противовоздушной обороны. Собственно поэтому приходится применять имеющиеся возможности даже с риском для граждан.
Работа противовоздушной обороны по вражеским целям в населенных пунктах может вызвать у их жителей определенные "неудобства". Об этом говорится во второй части программы "Мир наизнанку" ведущего Дмитрия Комарова, посвященной ПВО.
Что нужно знать
- Из-за нехватки достаточного количества ЗРК некоторые перехваты целей происходят над городами
- ПВО работает с риском для гражданской инфраструктуры
- Падение обломков от сбитых целей приводит к меньшему разрушению, чем прямое попадание дронов и ракет
Из-за недостаточного количества находящихся на вооружении зенитно-ракетных комплексов в ВСУ вынуждены применять их над городом. Впрочем, падение обломков, отметил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, влечет гораздо меньше последствий, чем прямое попадание ракеты с боевой частью, которое разрушает на земле практически все.
Напомним, ранее Дмитрию Комарову ответили на вопрос, почему иногда работа огневых групп не на 100% эффективна, несмотря на то, что мобильные группы и силы ПВО ежедневно сбивают российские "шахеды".
Также стало известно, как военные решают, какие вражеские цели чем именно сбивать. Скажем, баллистические ракеты способны сбить только американские комплексы "Патриот", а по крылатым ракетам уже могут работать истребители. Когда летят "шахеды", в таком случае действуют либо мобильные группы, либо зенитно-ракетные комплексы.