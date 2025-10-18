"Шахеды" сбивают над городами, а не в пригороде не просто так: в ПВО назвали причину

Безопасность всегда стоит дорого, отмечают в ПВО

Украинским вооруженным силам не хватает средств противовоздушной обороны. Собственно поэтому приходится применять имеющиеся возможности даже с риском для граждан.

Работа противовоздушной обороны по вражеским целям в населенных пунктах может вызвать у их жителей определенные "неудобства". Об этом говорится во второй части программы "Мир наизнанку" ведущего Дмитрия Комарова, посвященной ПВО.

Что нужно знать

Из-за нехватки достаточного количества ЗРК некоторые перехваты целей происходят над городами

ПВО работает с риском для гражданской инфраструктуры

Падение обломков от сбитых целей приводит к меньшему разрушению, чем прямое попадание дронов и ракет

Из-за недостаточного количества находящихся на вооружении зенитно-ракетных комплексов в ВСУ вынуждены применять их над городом. Впрочем, падение обломков, отметил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, влечет гораздо меньше последствий, чем прямое попадание ракеты с боевой частью, которое разрушает на земле практически все.

