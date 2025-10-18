Одного влучання у "шахед" мало? Чому збиття дрона надскладна задача для ППО

У "шахедів" є три слабких місця

Робота української протиповітряної оборони (ППО) по російських дронах вкрай складна. Адже збити Shahed 136 не так легко — треба знати, куди цілити.

Що треба знати:

У "шахеді" є лише три зони ураження в корпусі

Збивати дрони вночі дуже складно, особливо, якщо вони замасковані чорним кольором

Влучити у "шахед" треба на відстані сотні метрів

Як розповів журналіст Дмитро Комаров у своєму відео пов'язаному з роботою ППО, збивання дронів — складна задача. Адже просто влучити у крило "шахеда" недостатньо.

Для того, аби збити Shahed 136, необхідно потрапити у критичні вузли: двигун, паливний бак або безпосередньо в бойову частину. Тому навіть влучання у крило БПЛА не забезпечить його збиття. "Шахед" може тривалий час летіти і з підбитим крилом та не падати.

Шахед, характеристика

Враховуючи те, що збиття відбувається на відстані тисячі метрів, влучити в одну з тьох критичних точок важко. Окрім того, Росія ускладнює роботу ППО, фарбуючи дрони у чорний колір, щоб вночі їх було не помітно.

"Короп патронів витрачено, але ціль поки не збито", — каже Комаров.

