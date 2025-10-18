Одного попадания в "шахед" мало? Почему сбитие дрона сверхсложная задача для ПВО

У "шахедов" есть три слабых места

Работа украинской противовоздушной обороны (ПВО) по российским дронам крайне сложна. Ведь сбить Shahed 136 не так легко – нужно знать, куда целить.

Что нужно знать:

В "шахеде" есть только три зоны поражения в корпусе

Сбивать дроны ночью очень сложно, особенно если они замаскированы черным цветом

Попасть в "шахед" нужно на расстоянии сотни метров

Как рассказал журналист Дмитрий Комаров в своем видео, связанном с работой ПВО, сбивание дронов — сложная задача. Ведь просто попасть в крыло "шахеда" недостаточно.

Для того чтобы сбить Shahed 136, необходимо попасть в критические узлы: двигатель, топливный бак или непосредственно в боевую часть. Поэтому даже попадание в крыло БПЛА не обеспечит его сбитие. "Шахед" может долго лететь и с подбитым крылом и не падать.

Шахед, характеристика

Учитывая то, что сбивание происходит на расстоянии тысячи метров, попасть в одну из тех критических точек трудно. Кроме того, Россия усложняет работу ПВО, окрашивая дроны в черный цвет, чтобы ночью их было не заметно.

"Кароп патронов израсходован, но цель пока не сбита", — говорит Комаров.

Напомним, Сергей Братчук, военный эксперт, представитель Украинской добровольческой армии рассказал, как эффективно противодействовать ударам по энергетике Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Великобритания помогает Украине перехватывать "шахеды". Лондон только за шесть месяцев этого года поставил Киеву 85 тысяч военных дронов благодаря ускорению производства британскими компаниями.