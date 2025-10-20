Зимовий апокаліпсис скасовується? Зеленський розповів про домовленості щодо газу та три проєкти зі США
-
-
Західні країни готові допомогти нашій країні пройти зиму
Через російські удари по енергетичній системі та газовій інфраструктурі України, ситуація напередодні опалювального сезону дуже складна. Проте влада працює над розв'язанням проблеми — зокрема є домовленості зі США щодо трьох напрямків співробтництва.
Що треба знати:
- Напередодні морозів ведеться активна робота з пошуку газу на період опалювального сезону
- Є домовленості зі США щодо постачання газу через термінал в Польщі
- Також є проєкти зі Штатами в атомній енергетиці та щодо транзиту нафти
Про це та інші важливі питання розповів глава держави: Про зустріч з Путіним, Tomahawk та можливе закінчення війни. Головні заяви Зеленського
У Прем'єр-міністра Юлії Свириденко позитивні домовленості зі Словаччиною. Домовленості у Прем'єр-міністра Свириденко та Міністра енергетики Світлани Гринчук з енергетичними компаніями в Америці також позитивні. Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти,
Президент додав, що також є домовленість з українськими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші, та є розуміння, де брати газ, зазначив він.
Домовленості зі США — газ, атомна енергетика та нафта
Газ:
За словами Зеленського є домовленість зі США щодо LNG — зріджений природний газ (СПГ), який виробляється, експортується та транспортується Сполученими Штатами. За бажанням України він може постачатися з термінала на території Польщі.
Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з Премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено,
Президент наголосив, що США все одно повністю витіснять російський газ з Європи. За словами Зеленського, треба розуміти, що попри ті чи інші домовленості тощо – Росія програла Європу американцям.
Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт з американцями – як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили і в Білому домі, і американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво,
Атомна енергетика:
Другий проєкт зі Сполученими Штатами, про який розповів Зеленський — це атомна енергетика. В Україні є 15 блоків.
З шістьма треба вирішувати, вони тимчасово окуповані, але в нас є домовленість з Westinghouse. І є фінансовий ресурс, який хоче заходити в цей проєкт зі Сполученими Штатами. Ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями. Це великий проєкт. У цьому вони зацікавлені,
Нафта:
Третя площина енергетичного співробітництва зі Штатами — нафта. Україна має що запропонувати США в цьому плані.
Також великий інтерес у Сполучених Штатів Америки. У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ – нуль, і російська нафта – нуль. Ось такий підхід. Щодо зниження Словаччиною тарифу на транзит газу. Саме це, мені здається, вже і домовлено між прем'єр-міністрами наших держав,
Як повідомляв "Телеграф", експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів про виклики, що стоять перед Україною цієї зими. За його словами, приводів для оптимізму немає.