Зимовий апокаліпсис скасовується? Зеленський розповів про домовленості щодо газу та три проєкти зі США

Західні країни готові допомогти нашій країні пройти зиму

Через російські удари по енергетичній системі та газовій інфраструктурі України, ситуація напередодні опалювального сезону дуже складна. Проте влада працює над розв'язанням проблеми — зокрема є домовленості зі США щодо трьох напрямків співробтництва.

Що треба знати:

Напередодні морозів ведеться активна робота з пошуку газу на період опалювального сезону

Є домовленості зі США щодо постачання газу через термінал в Польщі

Також є проєкти зі Штатами в атомній енергетиці та щодо транзиту нафти

У Прем'єр-міністра Юлії Свириденко позитивні домовленості зі Словаччиною. Домовленості у Прем'єр-міністра Свириденко та Міністра енергетики Світлани Гринчук з енергетичними компаніями в Америці також позитивні. Розуміємо, де брати газ на суму близько 2 мільярди доларів США. Якщо нам знадобиться. Ми розраховуємо, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів США. Частину траншів ми знайшли. Норвегія грантом по 100 мільйонів доларів США, і також виділить ще один січневий транш. Ще кілька країн дають відповідні гранти, Володимир Зеленський

Президент додав, що також є домовленість з українськими банками. Тобто є розуміння, де брати гроші, та є розуміння, де брати газ, зазначив він.

Домовленості зі США — газ, атомна енергетика та нафта

Газ:

За словами Зеленського є домовленість зі США щодо LNG — зріджений природний газ (СПГ), який виробляється, експортується та транспортується Сполученими Штатами. За бажанням України він може постачатися з термінала на території Польщі.

Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з Премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном також є. Всі працюють над цим. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено, Володимир Зеленський

Президент наголосив, що США все одно повністю витіснять російський газ з Європи. За словами Зеленського, треба розуміти, що попри ті чи інші домовленості тощо – Росія програла Європу американцям.

Безумовно, Україна допомогла. Американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт з американцями – як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього. Цей весь газовий проєкт ми представили і в Білому домі, і американським компаніям. Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво, Володимир Зеленський

Атомна енергетика:

Другий проєкт зі Сполученими Штатами, про який розповів Зеленський — це атомна енергетика. В Україні є 15 блоків.

З шістьма треба вирішувати, вони тимчасово окуповані, але в нас є домовленість з Westinghouse. І є фінансовий ресурс, який хоче заходити в цей проєкт зі Сполученими Штатами. Ми можемо побудувати додаткові 9 блоків в Україні, якщо співпрацюватимемо з американцями. Це великий проєкт. У цьому вони зацікавлені, Володимир Зеленський

Нафта:

Третя площина енергетичного співробітництва зі Штатами — нафта. Україна має що запропонувати США в цьому плані.

Також великий інтерес у Сполучених Штатів Америки. У нас є труба Одеса-Броди. І США хочуть, щоб російський газ – нуль, і російська нафта – нуль. Ось такий підхід. Щодо зниження Словаччиною тарифу на транзит газу. Саме це, мені здається, вже і домовлено між прем'єр-міністрами наших держав, Володимир Зеленський

