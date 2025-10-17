Головний приз - квартира. "Монобанк" розширив призовий фонд, як знайти особливі лимони
Перший особливий лимон, який шукають, ЗСУ лимон
Розіграш monobank у форматі гри "Полювання за лимонами" отримав додатковий призовий фонд, тобто переможців буде більше. Один з головних призів — квартира в ЖК "Оптимісто" в Києві.
Що треба знати:
- "Монобанк" запустив гру "Полювання з лимонами" на честь 10 млн клієнтів
- Додалось щонайменше 5 особливих лимонів
- Ці лимони ховатимуть по черзі, головний приз — квартира в Києві
Як повідомив засновник "Монобанка" Олег Гороховський, призовий фонд гри у лимони збільшено. Додали не тільки розіграш квартири.
Квартира за лимони
Відомо, що фонд Inzhur REIT додав квартирний лимон. Тобто клієнти банку можуть виграти квартиру з ремонтом у новому ЖК "Оптимісто" (с.Гатне — 1,5 км від Києва, 5 хв від метро Теремки). Для цього треба дочекатись появи особливого "хаталимона".
Характеристика житла:
- 1-к квартира, 35 кв.
- Повністю мебльована і з технікою
- Ринкова ціна $83000
- ЖК ведено в експлуатацію
Додатковий призовий фонд
З'явився, так званий ЗСУ лимон – 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ. Вони підуть підрозділу ЗСУ, який обере переможець. Також від "Мононбаку", інфлюенсера Ігоря Лаченкова та WhiteBIT додаткові лимони, один з призів — BMW 3 Series.
"Шукаємо лимони по черзі. Спочатку ми ховаємо лимон на ЗСУ, коли його знайдуть, сховаємо наш автолимон, коли його знайдуть, лимон Лачена, потім WhiteBIT і потім квартира", — наголосив Гороховський.
Тобто станом на 16:30 "відкрито" полювання на ЗСУ лимон. Гороховський навіть пообіцяв підказку, сподіваючись, що цей лимон знайдуть швидше.
