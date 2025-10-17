Головний приз - квартира. "Монобанк" розширив призовий фонд, як знайти особливі лимони

Перший особливий лимон, який шукають, ЗСУ лимон

Розіграш monobank у форматі гри "Полювання за лимонами" отримав додатковий призовий фонд, тобто переможців буде більше. Один з головних призів — квартира в ЖК "Оптимісто" в Києві.

Що треба знати:

"Монобанк" запустив гру "Полювання з лимонами" на честь 10 млн клієнтів

Додалось щонайменше 5 особливих лимонів

Ці лимони ховатимуть по черзі, головний приз — квартира в Києві

Як повідомив засновник "Монобанка" Олег Гороховський, призовий фонд гри у лимони збільшено. Додали не тільки розіграш квартири.

Квартира за лимони

Відомо, що фонд Inzhur REIT додав квартирний лимон. Тобто клієнти банку можуть виграти квартиру з ремонтом у новому ЖК "Оптимісто" (с.Гатне — 1,5 км від Києва, 5 хв від метро Теремки). Для цього треба дочекатись появи особливого "хаталимона".

Характеристика житла:

1-к квартира, 35 кв.

Повністю мебльована і з технікою

Ринкова ціна $83000

ЖК ведено в експлуатацію

Квартира, яку розігрує Монобанк

Квартира від моно у ЖК Оптимісто

Квартира за лимон

Додатковий призовий фонд

З'явився, так званий ЗСУ лимон – 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ. Вони підуть підрозділу ЗСУ, який обере переможець. Також від "Мононбаку", інфлюенсера Ігоря Лаченкова та WhiteBIT додаткові лимони, один з призів — BMW 3 Series.

"Шукаємо лимони по черзі. Спочатку ми ховаємо лимон на ЗСУ, коли його знайдуть, сховаємо наш автолимон, коли його знайдуть, лимон Лачена, потім WhiteBIT і потім квартира", — наголосив Гороховський.

Тобто станом на 16:30 "відкрито" полювання на ЗСУ лимон. Гороховський навіть пообіцяв підказку, сподіваючись, що цей лимон знайдуть швидше.

