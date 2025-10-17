Шанси виграти авто зросли. Є підказка, де знайти секретний 51-й лимон у "Монобанку"

Гра викликала справжній ажіотаж, клієнти банку завзято шукають лимони

Співзасновник "Монобанк" Олег Гороховський опублікував підказку, як знайти 51 лимон у грі "Полювання на лимони". Він дає змогу отримати автомобіль BMW 3 Series.

Що треба знати:

"Монобанк" запустив азартну гру з пошуку лимонів у додатку

Можна виграти айфон, мільйон гривень, а за 51 лимон навіть BMW 3

З'явилася підказка, де шукати секретний лимон

Де шукати 51 лимон "Монобанк" — перша підказка

Гороховський написав, що спеціальний 51 лимон захований після оплати якогось товару на monoмаркеті. Ціна цього товару в діапазоні від 1000 грн до 3000 грн. Наступна підказка буде опублікована 18 жовтня в Instagram Олега Гороховського.

Правила пошуку лимонів "Монобанк"

"Монобанк" запустив гру з призами на честь 10 мільйонів користувачів. Користувачі мають віднайти у додатку 51 віртуальний лимон. Хто збере 10 лимонів візьме участь у розіграші 50 iPhone 17. Хто збере всі 50 лимонів, стане одним з учасників, серед яких буде розіграно 1 мільйон гривень. А ось той, хто знайде додатковий 51 лимон, отримає BMW 3. Гороховський писав, що він "десь на маркеті".

Українці активно діляться у соцмережах підказками, де шукати лимони у додатку "Монобанк". Треба робити різноманітні дії, є підказки щодо всіх 50 лимонів.

Варто зазначити, що через гру з пошуком лимонів серед клієнтів "Монобанку" виник справжній ажіотаж. В перший день запуску гри, 17 жовтня, користувачі обвалили роботу додатка. Втім пошук лимонів "Монобанк" триває.

