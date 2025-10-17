Лимонний ажіотаж від "Монобанку" набирає обертів. Що відомо про головні призи

Акція має шалений попит, лимони шукають всі

Триває гра "Монобанку" "Полювання на лимони", де клієнти шукають у додатку лимони, за які можна виграти цінні призи. Той, хто знайде 10 лимонів, візьме участь у розіграші iPhone 17, хто знайде 50 — матиме шанс на отримання мільйона гривень, а той, хто знайшов секретний 51 лимон — отримає BMW 3 Series.

Що треба знати:

Секретний 51 лимон від "Монобанку" вже знайшли — щасливчик отримає BMW 3 Series

Також можна виграти iPhone 17, а за дитячий 51 лимон — поїздку до Діснейленду

До призового фонду додали ще автомобілі, а отже гра триває

"Телеграф" розповідає про призи "Полювання на лимони". Співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський на початку гри розповів про призи та додав, що полювання на лимони триватиме чотири доби.

Коли та як визначать переможців

Як інформував Гороховський, результати розіграшу айфонів будуть визначені в його Telegram-каналі 20 жовтня. Мільйон гривень буде розіграно 21 жовтня в прямому ефірі в Instagram його партнера Михайла Рогальського. Перший секретний 51 лимон, що означає виграш BMW вже знайшли, проте до призового фонду додали ще авто.

iPhone 17

Ціни на цей айфон стартують від майже 50 тисяч гривень. Проте вартість iPhone 17 Pro Max значно вища, вони коштують щонайменше 80 тисяч гривень. Найдорожчий у лінійці Apple iPhone 17 Pro Max 2TB (Cosmic Orange), який коштує до 143 099 гривень.

BMW 3 Series

Головний приз — BMW 3 Series, який отримає той, хто знайде секретний 51 лимон. Хоча 51 лимон вже знайшли, банк додав до гри ще один BMW та запропонував зробити це провідні компанії України. Станом на 13:20 до призового фонду, окрім "Монобанку" додали ще три автолимони.

Ціни на нові BMW 3 Series стартують від близько 1 626 400 гривень за базову комплектацію 320i Steptronic. Вартість цих машин може сягати приблизно 2 725 680 гривень за потужніші моделі, наприклад M340i xDrive.

BMW M340i xDrive

Приз за 51 лимон для власників дитячих карток — поїздка до Діснейленду

Для власників дитячих карток нагорода за 51-й лимон інша. Переможцю та чотирьом його друзям подарують поїздку до Діснейленду.

Найближчий до України Діснейленд розташований в Парижі, Франція. Одноденний квиток там коштує від 50 євро за один парк ("1 day 1 park") або від €60 за доступ до обох парків ("1 day 2 park"). Вартість дороги також різниться від обраного способу, але існують автобусні тури з Києва до Діснейленду від 9 902 грн.

Діснейленд в Парижі

Раніше "Телеграф" розповідав, де був захований 51 лимон від "Монобанку".