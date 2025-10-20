Важко зв'язатися з військовими і не лише: в Інтернеті глобальний збій

Проблеми у роботі сервісів фіксують з самого ранку

У понеділок, 20 жовтня, в мережі зафіксували масштабний збій. По всьому світу перестали коректно працювати Amazon, Zoom та ще низка платформ. Виникли збої в AWS (Amazon Web Services), на основі якої розроблено мільйони сайтів і платформ.

Що треба знати:

Користувачі фіксують проблеми у роботі Signal і не тільки

Перші збої почались з ранку 20 жовтня

Проблеми зафіксовано в Україні, Канаді, Європі

Як повідомляє Downdetector, перші збої почали фіксувались приблизно з 9 ранку. Вже за пару годин проблеми набули масштабнішого характеру.

Але, якщо збій соціальних мереж та магазинів торкається переважно цивільних, то проблема у роботі Signal заважає роботі військових. Адже Signal — це захищений месенджер, який військові використовують для безпечного обміну повідомленнями, координатами та оперативною інформацією.

Збій у Signal

Наразі користувачі скаржаться, що їм не приходять повідомлення, а при спробах перевстановити додаток він повідомляє про "відсутність мережі". Збій підтверджують дані сервісів, що відслідковують проблеми у роботі соціальних додатків.

Відомо, що проблеми у роботі спостерігається у Польщі, Угорщині, Великій Британії, Канаді, Україні тощо. Однак на сайті самого месенджера про проблеми не повідомляється.

Окрім того, проблеми зафіксовано у роботі Reddit, Viber, Snapchat, Slack, Roblox та Snapchat. Кількість порталів, де почався збій зростає.

Збій у Slack

