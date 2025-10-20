Гатили всім селом: де Віталікам краще не виходити з дому, кумедні локації на Google-карті

Такі мітки є навіть за межами України

На Google-карті України можна знайти локації із досить незвичайними назвами, які їм дають люди. До таких можна віднести локацію "Гатили Віталіка всім селом".

Що цікаво, мітки з такою назвою є і за межами України. Однак підпис локації дещо відрізняється.

Так, мітка "Гатили Віталіка всім селом/поліссям" є зокрема у Житомирі на вулиці Фещенка-Чопинського, на Харківщині у селі Рідне на вулиці Лісній, на вулиці 8-го Березня міста Андрушівка Житомирської області.

Вулиця Фещенка-Чопинського у Житомирі

Село Рідне у Харківській області

Місто Андрушівка Житомирської області

Локація з аналогічною назвою є навіть закордоном — у Газі у Греції. А у Польщі у місті Новий Тарг назва трохи інша — "Гатили Віталіка всім хостелом".

Де на карті є мітки "Гатили Віталіка всім селом"

Гази у Греції

Новий Тарг у Польщі

У соціальних мережах зазначають, що на картах є аналогічні локації, але з іншими іменами. Користувачі поділилися скріншотами, на яких видно схожі позначки.

Де на карті є мітки "Гатили всім селом", але з іншими іменами

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є ціле село "по набиванню кабін". У цьому ж селі на гугл-карті є й такі доволі незвичні мітки: як "Блок-пост ненабитих кабін", "Перебиття набитих кабін" тощо.