Там виловлювали трупи з річки. Де в Україні знаходиться моторошне село

Перша згадка про цей населений пункт була ще у 1399 році

В Україні є чимало населених пунктів з унікальними назвами, серед яких не тільки "бандитські" поселення. Адже є, до прикладу, село Саранчуки на Тернопільщині.

Зауважимо, що вищезгадане село наразі приєднує село Войсовичівка, хутори Гировиця та Соколиця.

Перша письмова згадка про село Саранчуки була у 1399 році. Тоді у населеному пункті існував костел, побудований представниками роду шляхтичів Бучацьких гербу Абданк. Окрім того, у 1416 році село згадували як Шаранчуки.

Село Саранчуки

Наразі офіційної версії походження назви населеного пункту немає, однак є теорія, що свого часу село атакувало нашестя сарани. А це дало підґрунтя до утворення назви. Є й думки, що Саранчуки утворились на честь якогось видатного діяча чи пана у селі, однак офіційно це не підтверджувалось.

Зауважимо, що правильно казати СаранчукИ, з наголосом на останню голосну букву. Так само й в назві ШаранчукИ.

Церква Воздвиження Чесного Хреста Господнього у селі Саранчуки

Моторошно сторінка історії села

Відомо, що у 1941 році на початку липня жителів села Саранчуки спіткала жахлива доля. Адже в той період енкаведисти розстрілювали людей у бережанських тюрмах, а тіла вбитих скидали у річку Золота Липа. Вона протікала через село. Тому селяни виловлювали з води трупи та ховали їх. На околицях Саранчуків поховано багато замордованих людей.

Окрім того, постановою Тернопільського облвиконкому від 16 січня 1946 р. усі мешканці села виселялися зі своїх садиб. Додамо, що через те, що у селі протікає річка досить часто навесні та восени вона виходить з берегів. Так, остання повінь у Саранчуках сталась у травні 2025.

