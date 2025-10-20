Унікальні призи від Monobank: чим відрізняється iPhone 17 від iPhone Air

Відмінності в цих двох новинках є в оперативній пам’яті, товщині, акумуляторі та розмірі дисплея

Нещодавній розіграш від Monobank приніс сотні переможців, які знайшли щонайменше 10 лимонів, iPhone 17 або iPhone Air. Обидва ці смартфони є новинкою і з’явилися у продажу лише у вересні 2025 року.

Що потрібно знати:

16 жовтня Monobank запустив розіграш з нагоди святкування 10 мільйонів клієнтів

Для участі у розіграші iPhone потрібно було знайти 10 лимонів по всій додатку, а у разі знаходження 50 лимонів додавався шанс виграти 1 мільйон гривень.

20 жовтня було оголошено список переможців, 100 осіб отримали iPhone 17 чи iPhone Air

"Телеграф" вирішив порівняти характеристики iPhone 17 та iPhone Air і розповів, чим саме ці телефони відрізняються один від одного крім зовнішнього вигляду.

Перша відмінність між двома новинками – наявність другої камери. У iPhone 17 вона є, а iPhone Air — ні. Також моделі відрізняються за розміром. У iPhone Air дисплей 6,5 дюйми, а у другого смартфона — 6,3 дюйми.

Товщина 17-го — 7,8 мм і має алюмінієву рамку, а iPhone Air — 5,6 мм і має титановий корпус. Це найтонший iPhone у лінійці Apple.

Також відмінність є в оперативній пам’яті, оскільки iPhone 17 вона 8 Гб, а iPhone Air — 12 Гб.

Характеристики камери обох телефонів збігаються. А ось акумулятор краще у iPhone 17, оскільки він витримує відтворення відео до 30 годин, а iPhone Air — до 18 годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що було опубліковано повний список переможців у розіграші від "Монобанку".