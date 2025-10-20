Уникальные призы от Monobank: чем отличается iPhone 17 от iPhone Air

Различия в этих двух новинках есть в оперативной памяти, толщине, аккумуляторе и размере дисплея

Недавний розыгрыш от Monobank принес сотне победителей, которые нашли минимум 10 лимонов, iPhone 17 или iPhone Air. Оба эти смартфона являются новинкой и появились в продаже только в сентябре 2025 года.

Что нужно знать:

16 октября Monobank запустил розыгрыш по случаю празднования 10 миллионов клиентов

Для участия в розыгрыше iPhone нужно было найти 10 лимонов по всему приложению, а в случае нахождения 50 лимонов добавлялся шанс выиграть 1 миллион гривен

20 октября был оглашен список победителей, 100 человек получили iPhone 17 или iPhone Air

"Телеграф" решил сравнить характеристики iPhone 17 и iPhone Air и рассказал, чем именно эти телефоны отличаются друг от друга помимо внешнего вида.

Первое отличие между двумя новинками — наличие второй камеры. У iPhone 17 она есть, а у iPhone Air — нет. Также модели отличаются по размеру. У iPhone Air дисплей 6,5 дюйма, а у второго смартфона — 6,3 дюйма.

Толщина 17-го — 7,8 мм и он имеет алюминиевую рамку, а iPhone Air — 5,6 мм и имеет титановый корпус. Это самый тонкий iPhone в линейке Apple.

Также отличие есть в оперативной памяти, поскольку у iPhone 17 она 8 Гб, а у iPhone Air — 12 Гб.

Характеристики камеры у обоих телефонов совпадают. А вот аккумулятор лучше у iPhone 17, поскольку он выдерживает воспроизведение видео до 30 часов, а iPhone Air — до 18 часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что был опубликован полный список победителей в розыгрыше от "Монобанка".