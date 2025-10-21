Була зіркою "Сватів", а стала путіністкою і п'яницею: що відомо про "Валюху" зараз

Тетяна Кравченко підтримує війну проти України

Тетяна Кравченко — російська акторка театру і кіно, народна артистка Росії, відома насамперед за роллю Валюхи Будько в серіалі "Свати" виробництва "Кварталу 95". Колись улюблениця українських глядачів, вона підтримує кремлівську політику та агресію проти нашої країни, як і Тетяна Васильєва. У медіа також з’являлися публікації про її проблеми зі здоров’ям і чутки щодо зловживання алкоголем, які акторка публічно заперечує.

Що варто знати:

Акторка Тетяна Кравченко, зірка "Сватів", публічно висловила підтримку військовій агресії Росії проти України

Вона різко критикувала Володимира Зеленського, стверджуючи, що він як президент "загрався" та змінився під впливом оточення

Народна артистка Росії спростовує численні чутки про її проблеми з алкоголем, наголошуючи, що ніколи не зривала вистав чи зйомок

Що відомо про Тетяну Кравченко

Кравченко народилась у Донецьку. Театральна освіта, робота у московському театрі "Ленком" та численні ролі в кіно і на телебаченні підготували її до великої популярності.

Проте справжню славу їй принесла роль Валюхи в "Сватах". Добродушна, проста українська бабуся — образ, який полюбився багатьом глядачам. Серіал створений студією "Квартал 95", сценаристом та продюсером якого був Володимир Зеленський.

Тетяна Кравченко

Що каже про війну Кравченко

Акторка публічно висловлює підтримку Володимиру Путіну та схвалює військові дії Росії проти України. У своїх інтерв’ю акторка навіть зазначала, що, якби вона молодшою, поїхала б на фронт у ролі медсестри, аби допомагати російським військовим.

Володимир Путін з Тетяною Кравченко

Говорячи про Володимира Зеленського, Кравченко наголошує, що він змінився під впливом оточення. Вона згадувала, що колись вони часто спілкувалися й навіть разом сміялися за одним столом, а тепер, на її думку, президент "забороняє російську мову та нищить книги".

"А він же чистий Наполеон… Але ось артист він ніякий. Загрався він. Зеленський усе це робить не через любов до українського народу. Загрався, а тепер уже й боїться… Куди він поліз?!", — заявляла акторка.

Де зараз Тетяна Кравченко

У кількох публікаціях в українських медіа Кравченко звинувачують у зловживанні алкоголем: зокрема, є свідчення, що її бачили нетверезою в поїзді, а акторка нібито не змогла вийти на виставу в Росії через стан сп’яніння, про це повідомив її колега Станіслав Садальський.

Кравченко ведуть під руки через алкогольне сп'яніння

Сама акторка заявляє, що не має алкогольної залежності і спростовує твердження про себе:

Тиражування міфів про мою алкогольну залежність огидне. … За весь час моєї довгої акторської кар’єри … я не зірвала жодної репетиції, жодної вистави, жодної зйомки

