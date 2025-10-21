Была звездой "Сватов", а стала путинисткой и пьяницей: что известно о "Валюхе" сейчас

Татьяна Кравченко поддерживает войну против Украины

Татьяна Кравченко — российская актриса театра и кино, народная артистка России, известная, прежде всего, по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты" производства "Квартала 95". Когда любимица украинских зрителей, она поддерживает кремлевскую политику и агрессию против нашей страны, как и Татьяна Васильева. В медиа также появлялись публикации о ее проблемах со здоровьем и слухах о злоупотреблении алкоголем, которые актриса публично отрицает.

Что следует знать:

Актриса Татьяна Кравченко, звезда "Сватов", публично выразила поддержку военной агрессии России против Украины

Она резко критиковала Владимира Зеленского, утверждая, что он как президент "заигрался" и изменился под влиянием окружения

Народная артистка России опровергает многочисленные слухи о ее проблемах с алкоголем, отмечая, что никогда не срывала представлений или съемок

Что известно о Татьяне Кравченко

Кравченко родилась в Донецке. Театральное образование, работа в московском театре "Ленком" и многочисленные роли в кино и телевидении подготовили ее к большой популярности.

Однако настоящую славу ей принесла роль Валюхи в "Сватах". Добродушная, простая украинская бабушка — полюбившийся многим зрителям образ. Сериал создан студией "Квартал 95", сценаристом и продюсером которого был Владимир Зеленский.

Татьяна Кравченко

Что говорит о войне Кравченко

Актриса публично выражает поддержку Владимиру Путину и одобряет военные действия России против Украины. В своих интервью актриса даже отмечала, что, будь она младше, поехала бы на фронт в качестве медсестры, чтобы помогать российским военным.

Владимир Путин с Татьяной Кравченко

Говоря о Владимире Зеленском, Кравченко отмечает, что он изменился под влиянием оцепления. Она вспоминала, что когда-то они часто общались и даже вместе смеялись за столом, а теперь, по ее мнению, президент "запрещает русский язык и уничтожает книги".

"А ведь он чистый Наполеон… Но вот артист он никакой. Заигрался он. Зеленский все это делает не из-за любви к украинскому народу. Заигрался, а теперь уже и боится… Куда он полез?!", — заявляла актриса.

Где сейчас Татьяна Кравченко

В нескольких публикациях в украинских медиа Кравченко обвиняют в злоупотреблении алкоголем: в частности, есть показания, которые ее видели нетрезвым в поезде, а актриса якобы не смогла выйти на спектакль в России из-за состояния опьянения, об этом сообщил ее коллега Станислав Садальский.

Кравченко ведут под руки из-за алкогольного опьянения

Сама актриса заявляет, что не имеет алкогольной зависимости и опровергает утверждения о себе:

Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости отвратительно. … За все время моей длинной актерской карьеры… я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки

Ранее "Телеграф" рассказывал, от чего скончалась звезда "Сватов" Шпаковский и где его похоронили. Он погиб 25 октября 2024 года.