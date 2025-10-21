Україна готова припинити бойові дії по поточній лінії зіткнення. Де вона на карті

Україна є єдиною стороною, яка справді прагне миру, а Путін і надалі обирає насильство й руйнування, — європейські лідери

Україна та європейські лідери підтримують пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення бойових дій в Україні на поточній лінії зіткнення. Саме вона має стати відправною точкою для переговорів.

Що треба знати:

Зеленський з європейськими лідерами опублікували спільну заяву щодо припинення бойових дій

Україна погоджується з пропозицією Трампа зупинитися на поточній лінії бойового зіткнення

Цього тижня пройдуть засідання Європейської ради та зустріч у форматі Коаліції охочих

Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів. Серед підписантів прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та інші.

Ми всі єдині у своєму прагненні до справедливого й тривалого миру, на який заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію Президента Трампа про те, що бойові дії мають бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, — йдеться у заяві

Наголошується, що тактика затягування з боку Росії неодноразово демонструвала, що саме Україна є єдиною стороною, яка справді прагне миру. Лідери зазначили, що глава Росії Володимир Путін і надалі обирає насильство й руйнування.

Тому ми чітко заявляємо: Україна має бути у якнайсильнішій позиції — до, під час і після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на російську економіку та оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий до миру. Ми розробляємо заходи, щоб використати повну вартість заморожених суверенних активів Росії, аби Україна мала необхідні ресурси, — додали європейські лідери

Також у заяві анонсували зустріч лідерів на засіданні Європейської ради та у форматі Коаліції охочих "пізніше цього тижня". На зустрічах будуть обговорюватися подальші кроки в цій роботі та посилення підтримки України.

Де проходить лінія бойового зіткнення зараз

Станом на жовтень 2025 року лінія безпосереднього зіткнення пролягає переважно в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Також є бойові зіткнення та окуповані населені пункти на Сумщині. На південному сході Дніпропетровської області відбуваються ворожі обстріли та локальні зіткнення. Прикордоння Чернігівщини (як і Сумщини) потерпає від обстрілів з боку РФ.

ЛБЗ в Україні

Фронт на Донбасі

Лінія бойового зіткнення Харківська область

Лінія бойового зіткнення Запорізька область

Лінія бойового зіткнення Херсонська область

Лінія бойового зіткнення Сумська область

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував допис Дональда Трампа, у якому той заявив, що і Україна і Росія "мають зупинитися там, де перебувають зараз". Зеленський сказав, що згодний з Трампом у питанні, що війну потрібно зупинити, але є важливий момент.