Це буде сигналом: експосол в США назвав несподіваний спосіб змусити Путіна до перемир'я

Навіть Китай не зможе допомогти своїм російським союзникам

Способом змусити російський режим піти на переговори може стати — несподівано, але факт — зростання ескалації. Як тільки російський правитель Володимир Путін знову почне заявляти про "ядерний удар", або погрожувати захопити країну НАТО — це буде знак того, що Кремль готовий на адекватні переговори.

Що треба знати:

Як тільки Путін почне сипати "ядерними погрозами" — перемир'я близько

Це можна зробити за пару місяців і Китай російському союзнику не допоможе

Зараз потрібна тільки згода з боку США та ЄС

Про це сказав колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю в програмі "Орестократія". За його словами, зараз є вибір — чекати, поки Росія самостійно дійде до потреби говорити про перемир'я, або "підняти планку" зараз.

"Як тільки Путін почне говорити погрозами ядерними, або погрозами "захоплю країну НАТО" — все, це сигнал, що вже близько перемир'я… Це просто буде по факту вищий рівень ескалації, тоді буде перемир'я. Ми можемо або чекати, поки Росія це зробить, або зробити разом крок вперед, "підняти планку" і зупинити війну", — пояснив він.

За словами Чалого, це можна зробити за пару місяців. Потрібна тільки згода США та Європейського Союзу. Китай тут можна навіть не брати до уваги, оскільки він не буде здатний на щось вплинути у такій ситуації.

"Яле такого рішення, я б сказав так, я вже навіть його не бачу, тому що вони (США та ЄС, – ред.) пішли іншими там шляхами, тому будемо сподіватись на те, що виснажиться просто фінансово економіка [Росії]", — резюмував Чалий.

Нагадаємо, що тим часом Україна підтримала пропозицію Італії про олімпійське перемир’я на час проведення зимових Ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. А напередодні в РФ з’явилася перша публічна реакція на цю ініціативу.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Україна та Росія нібито скоро сядуть за стіл переговорів, оскільки у них є на це "багато причин". Також він заявив, що США та НАТО здійснюють сильний тиск на Кремль, щоб змусити його піти на переговори.