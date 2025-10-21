Украина готова приостановить боевые действия по текущей линии столкновения. Где она на карте
Украина является единственной стороной, которая действительно стремится к миру, а Путин и дальше выбирает насилие и разрушение, — европейские лидеры
Украина и европейские лидеры поддерживают предложение президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на текущей линии столкновения. Именно она должна стать отправной точкой для переговоров.
Что нужно знать:
- Зеленский с европейскими лидерами опубликовали совместное заявление о прекращении боевых действий
- Украина согласна с предложением Трампа остановиться на текущей линии боевого столкновения
- На этой неделе пройдут заседания Европейского совета и встреча в формате Коалиции желающих
Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Среди подписавшихся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и другие.
Мы все едины в своем стремлении к справедливому и продолжительному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию Президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия столкновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся привержены принципу, что международные границы не могут меняться силой, — говорится в заявлении
Отмечается, что тактика затягивания со стороны России неоднократно демонстрировала, что именно Украина является единственной стороной, которая действительно стремится к миру. Лидеры отметили, что глава России Владимир Путин и дальше избирает насилие и разрушение.
Поэтому мы четко заявляем: Украина должна быть в максимально сильной позиции — до, во время и после прекращения огня. Мы должны усиливать давление на российскую экономику и оборонную промышленность, пока Путин не будет готов к миру. Мы разрабатываем меры, чтобы использовать полную стоимость замороженных суверенных активов России, чтобы у Украины были необходимые ресурсы, — добавили европейские лидеры
Также в заявлении анонсировали встречу лидеров на заседании Европейского совета и в формате Коалиции желающих "позже на этой неделе". На встречах будут обсуждаться дальнейшие шаги в этой работе и усиление поддержки Украины.
Где проходит линия боевого столкновения сейчас
По состоянию на октябрь 2025 года линия непосредственного столкновения проходит преимущественно в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Также есть боевые столкновения и оккупированные населенные пункты в Сумской области. На юго-востоке Днепропетровской области происходят вражеские обстрелы и локальные столкновения. Приграничье Черниговщины (как и Сумщины) страдает от обстрелов со стороны РФ.
Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение Дональда Трампа, в котором тот заявил, что и Украина и Россия "должны остановиться там, где находятся сейчас". Зеленский сказал, что согласен с Трампом по вопросу, что войну нужно остановить, но есть важный момент.