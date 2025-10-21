Украина готова приостановить боевые действия по текущей линии столкновения. Где она на карте

Украина является единственной стороной, которая действительно стремится к миру, а Путин и дальше выбирает насилие и разрушение, — европейские лидеры

Украина и европейские лидеры поддерживают предложение президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий на текущей линии столкновения. Именно она должна стать отправной точкой для переговоров.

Что нужно знать:

Зеленский с европейскими лидерами опубликовали совместное заявление о прекращении боевых действий

Украина согласна с предложением Трампа остановиться на текущей линии боевого столкновения

На этой неделе пройдут заседания Европейского совета и встреча в формате Коалиции желающих

Об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Среди подписавшихся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и другие.

Мы все едины в своем стремлении к справедливому и продолжительному миру, которого заслуживает народ Украины. Мы решительно поддерживаем позицию Президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия столкновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся привержены принципу, что международные границы не могут меняться силой, — говорится в заявлении

Отмечается, что тактика затягивания со стороны России неоднократно демонстрировала, что именно Украина является единственной стороной, которая действительно стремится к миру. Лидеры отметили, что глава России Владимир Путин и дальше избирает насилие и разрушение.

Поэтому мы четко заявляем: Украина должна быть в максимально сильной позиции — до, во время и после прекращения огня. Мы должны усиливать давление на российскую экономику и оборонную промышленность, пока Путин не будет готов к миру. Мы разрабатываем меры, чтобы использовать полную стоимость замороженных суверенных активов России, чтобы у Украины были необходимые ресурсы, — добавили европейские лидеры

Также в заявлении анонсировали встречу лидеров на заседании Европейского совета и в формате Коалиции желающих "позже на этой неделе". На встречах будут обсуждаться дальнейшие шаги в этой работе и усиление поддержки Украины.

Где проходит линия боевого столкновения сейчас

По состоянию на октябрь 2025 года линия непосредственного столкновения проходит преимущественно в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Также есть боевые столкновения и оккупированные населенные пункты в Сумской области. На юго-востоке Днепропетровской области происходят вражеские обстрелы и локальные столкновения. Приграничье Черниговщины (как и Сумщины) страдает от обстрелов со стороны РФ.

ЛБЗ в Украине

Фронт на Донбассе

Линия боевого столкновения Харьковская область

Линия боевого столкновения Запорожская область

Линия боевого столкновения Херсонская область

Линия боевого столкновения Сумская область

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение Дональда Трампа, в котором тот заявил, что и Украина и Россия "должны остановиться там, где находятся сейчас". Зеленский сказал, что согласен с Трампом по вопросу, что войну нужно остановить, но есть важный момент.