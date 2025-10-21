Прилетіло, звідки не чекали: в Польщі "бусик" протаранив американську військову колону (фото)

Постраждало п'ятеро осіб — четверо солдатів армії США та водій мікроавтобуса

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю цивільної автомашини та американських військових. Мікроавтобус на трасі вилетів на американську військову автоколону та пошкодив кілька військових позашляховиків, внаслідок аварії є постраждалі.

Як повідомило Воєводське управління Державної пожежної служби в Познані у Facebook, ДТП сталося ввечері 20 жовтня на трасі А2. Під час руху у бік Варшави в районі міста Бук у Великопольському воєводстві мікроавтобус вилетів на дорогу та врізався у колону американської військової техніки.

Внаслідок ДТП отримали пошкодження як "бусик", так і два позашляховики Hummer. Водій мікроавтобуса сильно постраждав — його затиснуло у транспортному засобі. Також отримали травми четверо американських солдатів, усіх постраждалих ушпиталили. Рух в бік Варшави було ускладнено через блокування однієї смуги.

На місці інциденту працювали поліцейські, пожежна служба та медики. За попередніми даними, у діях водія мікроавтобуса не знайдено злого наміру — припускається, що чоловік перевищив швидкість та міг не впоратися із керуванням. Представники армії США в Польщі поки що не коментували інцидент.

Нагадаємо, що 12 жовтня, під час ралі Ниса на півдні Польщі внаслідок ДТП загинув відомий гонщик Артур Сенковський. Його штурман серйозно постраждав і зараз перебуває у лікарні. За інформацією обізнаного джерела, під час перегонів автомобіль BMW Сенковського врізався в дерево, після чого спалахнув.

А що в Україні?

За даними правоохоронних органів, з початку року (станом на 31 серпня 2025 року) в Україні загинули або отримали травми громадяни в 16 423 дорожньо-транспортних пригодах (ДТП), 345 з аварій сталися за участі пішоходів, які порушували Правила дорожнього руху (ПДР).

З огляду на велику кількість ДТП, а також на резонансні інциденти на дорозі, в Україні готуються змінити законодавство у сфері дорожнього руху, посиливши відповідальність для водіїв-порушників, особливо за перевищення швидкості. Однією з ключових пропозицій є скасування "допустимого" перевищення швидкості менше ніж на 20 км/год та збільшення максимального штрафу до 3 400 грн.

Нажаль, перевищення швидкості на українських дорогах — це сувора дійсність. Втім, з іншого боку така дійсність поповнює державний бюджет завдяки камерам автофіксації: із січня до липня 2025 року водії сплатили штрафів за перевищення швидкості на 712 мільйонів гривень.