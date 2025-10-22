В Киеве суд избрал известному режиссеру меру пресечения

Андрею Билоусу избрали содержание под стражей

Печерский районный суд 22 октября продолжил слушание дела театрального режиссера и преподавателя университета им. Карпенко-Карого Андрея Билоуса, обвиняемого в систематических сексуальных домогательствах, в том числе и несовершеннолетних. Суд отправил его в СИЗО до 17 декабря.

В среду Печерский райсуд Киева, взявший перерыв на изучение документов по делу Андрея Билоуса, продолжил заседание. Бывший директор Молодого театра все обвинения в насилии отрицает, мол, никакого вреда ни одной девушке не нанес и имел со всеми "дружественные тесные отношения".

В зале суда

Что инкриминируют Андрею Билоусу

Андрей Билоус

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемый, используя значительный авторитет в театральной среде и служебное положение преподавателя и директора театра, с 2017 по 2023 годы систематически склонял пятерых студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия. Причем две девушки на момент совершения преступлений были несовершеннолетними.

Прокуроры

Сторона обвинения сообщила мужчине о подозрении за:

ч.ч. 2, 3 ст. 152

ч.ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины.

Режиссеру грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Судья

До этого Андрей Билоус в комментарии журналистам отмечал, что не причинил вреда ни одной девушке, отрицая какое-либо насилие. Все обвинения он считал "заказной кампанией", направленной на его дискредитацию как руководителя, по его словам, "самого успешного театра".

Андрей Билоус с адвокатом

Напомним, "Телеграф" сообщал, что Андрей Билоус покинул пост директора – художественного руководителя Киевского академического молодого театра. Еще в мае он подал заявление на увольнение по соглашению сторон.