"Настільки ненавидить українців, що …". Політолог назвав дві причини, чому Путін не може зупинитись

Галлямов не відкидає, що це сплинуло на скасування зустрічі з Трампом

Очільник Росії Володимир Путін добре демонструє президенту США Дональду Трампу та всьому світу, що він не збирається зупинятись. Особливо красномовно про це свідчать удари по дитячому садку у Харкові та атаки на енергетику України.

Про це пише політолог Аббас Галлямов. За його словами, Трампу так і не вдалось "приборкати Путіна", але ще не все втрачено. Однак зустріч в Будапешті скасували.

Що треба знати:

Путін продовжує війну та терористичні атаки з двох причин

Очільник Росії не хоче допомоги від США у вирішенні війни в Україні

Трамп відклав зустріч з Путіним, яку планував в Угорщині

Як пише Галлямов, є два можливі мотиви російського лідера, які заважають йому домовлятися зі США. Вже зараз добре видно, як Трамп, наполягаючи на компромісі, не отримує нічого. Москва дедалі більше демонструє свою не готовність до миру.

"Путін мріє, щоб Трамп відчепився від нього приблизно так, як він відчепися від Канади або забув про Гренландію. Домогтися цього російському президенту було б набагато простіше, якби він припинив обстрілювати українські міста та мінімізував кількість жертв серед мирних жителів", — каже політолог.

Адже в такому випадку увага світу та ЗМІ не була б настільки сильно прикута до України. Ведення бойових дій без терористичних атак по мирному населенню досить швидко зникає зі шпальт медіа, а значить і зник би тиск на Трампа. Наразі ж навпаки цей тиск на голову Білого дому тільки росте, бо Путін продовжує вбивати цивільних та дітей.

Наслідки удару по дитячому садочку в Харкові

Галлямов назвав дві причини, чому Путін так діє:

Перша — очільник Кремля не в змозі наказати військовим скоригувати обстріли. Він боїться втручатись у роботи військової машини, адже вона і так ледь дихає.

"Президент побоюється істеричної реакції на кшталт "ну тоді сам воюй!" Поки що військові хоча б частково сприймають війну як свою власну справу, "справу честі", але внутрішньо вони вже надломилися і чекають лише приводу, щоб зняти з себе відповідальність за результат, переклавши його на плечі політичного керівництва. Мовляв, якщо ви не даєте нам можливість воювати на повну силу, то й за відсутність успіху не питайте", — пояснює політолог.

Другий варіант – ненависть. За словами Галлямова, не можна виключати того, що Путін настільки ненавидить українців, що не може зупинитися.

"Дізнаючись щоранку про нові жертви, він задоволено посміхається, і це дозволяє йому хоч якось примиритися з тим, що перемоги не було так і немає. Обидва варіанти — не на користь Путіна", — додає політолог.

Він також частково спростовує версію, що нібито Росія б'є по цивільних, не даючи Україні змоги перекинути ППО ближче до фронту. Але якби це дійсно було б так, атаки не відбувались по житлових будинках, лікарням чи дитячим садочкам. Ці фактори бачить і розуміє Трамп, який наразі не може по-справжньому домовитись з Путіним.

